Σέρχιο Ράμος: Αμυντικός στα χαρτιά, επιθετικός στην ψυχή... (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο της παιχνίδι στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο», αφού στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» πραγματοποιούνται εργασίες για να είναι έτοιμο το γήπεδο από τη νέα σεζόν, πήρε την πρώτη της νίκη στο πρώτο της ματς μετά την επανέναρξη της LaLiga. Επιβλήθηκε 3-1 της Εϊμπάρ με τα γκολ των Κροος, Ράμος και Μαρσέλο και διατήρησε το -2 από τη Μπαρτσελόνα και την κορυφή μετά το 4-0 των «μπλαουγκράνα» απέναντι στη Μαγιόρκα το βράδυ του Σαββάτου.

Πέρα από το γεγονός πως για τη Ρεάλ «καθάρισαν» ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν στην επίθεση και μάλιστα οι δυο εκ των τριών σκόρερ της ομάδας του Ζινεντίν Ζιντάν είναι αμυντικοί, ξεχώρισε ο Σέρχιο Ράμος και το ένστικτο του επιθετικού που έχει μόνιμα μέσα του και φανερώνει κατά καιρούς στο γήπεδο.

Μετά και το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Εϊμπάρ, ισοφάρισε την επίδοση που είχε καταγράψει στο παρελθόν ο Ρόναλντ Κούμαν και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ ως αμυντικός, στην ιστορία της LaLiga. Έχει πετύχει 67 τέρματα, έχοντας αφήσει πολύ πιο πίσω ποδοσφαιριστές όπως οι Φερνάντο Ιέρο (51) και Ρομπέρτο Κάρλος (46) που επίσης αγωνίζονταν στα μετόπισθεν, έγραψαν ιστορία με τη λευκή φανέλα των «μερένγκες», αλλά δεν πέτυχαν όσα έχει ήδη να παρουσιάσει στο βιογραφικό του ο Σέρχιο Ράμος.

Το 'χει στο αίμα του και το δούλεψε

Η ορμή που επιδεικνύει βγαίνοντας στην επίθεση, η σωστή τοποθέτηση, η πάσα την κατάλληλη στιγμή προτού κλειστεί, δίχως να αναγκάσει τον συμπαίκτη του να τρέξει στο χώρο ή να κάνει κακό κοντρόλ, το άνοιγμα από αριστερά προς την περιοχή και η δυνατότητα που έδωσε στον Αζάρ για την εύκολη ασίστ, είναι χαρακτηριστικά που μόνο κατά τύχη δεν φανέρωσε ο Ισπανός αμυντικός.

Όλη η κίνηση και η στιγμή στη φάση του γκολ που σημείωσε προέρχονται από τον τρόπο που σκέφτεται το ποδόσφαιρο και το γεγονός πως έχει αναπτύξει τρομερά τις επιθετικές του ικανότητες. Είναι ό,τι πιο aggressive μπορεί να εντοπίσει κανείς σε ποδοσφαιριστή που προσφέρει τις υπηρεσίες του στην άμυνα, αλλά ξέρει πότε να προωθηθεί, πόσες φορές να βγει μπροστά, πόσο σθένος να επιδείξει για να συμμετέχει σε φάση για γκολ και φυσικά πόση δύναμη χρειάζεται το κορμί του για να τα βάλει με τους... απέναντι.

Στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Εϊμπάρ είχε 100% ακρίβεια στις μακρινές μεταβιβάσεις, 100% επιτυχία στις εναέριες μονομαχίες, 100% επιτυχία στα τάκλιν που επιχείρησε, 94% επιτυχία στις πάσες, κέρδισε 5 φορές την κατοχή της μπάλας, είχε 2 καθοριστικές παρεμβάσεις σε φάσεις του αντιπάλου και φυσικά είχε και το γκολ στον λογαριασμό του.

Καλύτερος από άλλους που το γκολ είναι δουλειά τους

Προφανώς αν αναζητήσει κανείς τα στατιστικά του, ακόμα και για κάθε σεζόν ξεχωριστά, θα διαπιστώσει ότι μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα πράγματα από ποδοσφαιριστές των οποίων το γκολ και η δημιουργία φάσεων είναι μέσα στα καθήκοντά τους. Γιατί δεν περιμένει κανείς από τον Σέρχιο Ράμος να σκοράρει ή να φτιάξει καλή στιγμή μπροστά από την αντίπαλη εστία. Αντίθετα, το περιμένει από παίκτες όπως είναι οι Μαχρέζ, Πεπέ, Λούκας Μόουρα και άλλοι...

Και κάτι που πραγματικά έχει τρομερή σημασία και ίσως δεν το έχει αναλογιστεί ο κόσμος, είναι τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Είναι μόλις τρεις οι ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει να σκοράρουν σε 15 διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους. Οι δύο είναι επιθετικοί και ο ένας όχι... Αντούριθ, Μέσι, Σέρχιο Ράμος. Τι δουλειά θα μπορούσε να έχει ένας κεντρικός αμυντικός σε αυτό το κομμάτι; Κι όμως.

Γι' αυτό ο Ράμος είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό έχει την επίθεση στην ψυχή του. Κι όχι μονάχα την επίθεση από άποψη ποδοσφαιρικής τακτικής, αλλά γενικότερα ως φιλοσοφία και τρόπο ζωής... Ένας warrior τον οποίο άλλοι λατρεύουν κι άλλοι λατρεύουν να μισούν. Και για τις δύο κατηγορίες, πάντως, έχει δώσει αφορμές και το ξέρει...