Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα: Ρεκόρ 81 ετών έσπασε 15χρονος που μπήκε αλλαγή (vid)

Το ματς της Μαγιόρκα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης είχε κριθεί και έτσι ο Βιθέντε Μορένο αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στο… βρέφος της αποστολής να ανοίξει τα φτερά του στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο λόγος για τον γεννηθέντα στις 18 Νοεμβρίου του 2004 (!) εξτρέμ, Λούκα Ρομέρο, ο οποίος στα 15 του χρόνια έλαβε το βάπτισμα του πυρός με την ομάδα από τις Βαλεαρίδες Νήσους και έγραψε ιστορία ως ο νεότερος που ντεμπουτάρει στην ιστορία της La Liga. Ένα ρεκόρ που κρατούσε για 81 ολόκληρα χρόνια και το είχε Σανσόν της Θέλτα Βίγκο από τον Δεκέμβριο του 1939 όταν είχε παίξει σε ηλικία 15 ετών και 255 ημερών.

Μπορεί στο μικρό χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε να μην πρόλαβε να ξεδιπλώσει τους λόγους για τους οποίους θεωρείται ένας από τους πιο ελπιδοφόρους νεαρούς της χώρας, αλλά σίγουρα ο Αργεντίνος έφηβος κέρδισε έξτρα πόντους συμπάθειας από το κοινό, χάρη στο μαλλί του που είναι βγαλμένο από τα ‘80s.

1 - Aged 15 years and 219 days, Mallorca's Luka Romero becomes the youngest player to ever play a @LaLigaEN game, beating Sansón's record for Celta de Vigo in December 1939 (15 years and 255 days). Kid.

