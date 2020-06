Στην αγχώδη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Λιονέλ Μέσι κυνήγησε... λυσσασμένα το γκολ, επειδή θέλει ένα για να φτάσει τα 700 στην καριέρα του (σε Μπάρτσα και Εθνική Αργεντινής), αλλά και για να γιορτάσει... πρόωρα τα 33α γενέθλια του, τα οποία έχει σήμερα Τετάρτη (24/6).

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, όμως, φλέρταρε με την κόκκινη κάρτα όταν, στο 69ο λεπτό, έτρεξε να πιέσει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αθλέτικ, ο Γεράι Άλβαρεθ την έδιωξε και ο Μέσι τον πάτησε στον αστράγαλο.

Imagínate que es Yeray el que le hace eso a Messi? No solo le hubieran sacado roja directa de inmediato, si no no habría miles de personas en todo el mundo pidiendo cárcel para él https://t.co/OpOMo7DP1S

— North Warrior (@northwarrior_) June 23, 2020