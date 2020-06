Τυχερός ο Μέσι: Εσπρωξε τον Ντιέγκο Κάρλος και δεν είδε ούτε κάρτα (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του δεν κατάφεραν κι αυτή την αγωνιστική, να φτάσουν στο πολυπόθητο τρίποντο, με αποτέλεσμα να μείνουν στο μηδέν, με την Σεβίλλη. Σε ένα ματς το οποίο είχε τα πάντα εκτός από... γκολ.

Οι κόντρες και τα δυνατά μαρκαρίσματα δεν έλειψαν και πόσω μάλλον πάνω στον αστέρα της Μπαρτσελόνα, Μέσι, από πλευράς φιλοξενουμένων, προκειμένου να μην τον αφήσουν να κάνει τα δικά του. Μάλιστα, η ένταση και τα νεύρα ήταν τόσα, που έκαναν τον Αργεντινό άσο των «μπλαουγκράνα» να τα βάλει με τον Ντιέγκο Κάρλος.

Μετά από ένα σκληρό φάουλ που έγινε στον συμπαίκτη του, Λουίς Σουάρες, ο Μέσι ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον κεντρικό αμυντικό της Σεβίλλης. Μάλιστα, αφού αντάλλαξαν κάποια... γαλλικά για λίγα δευτερόλεπτα στη συνέχεια, ο Μέσι, έσπρωξε τον Ντιέγκο Κάρλος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι ζητούσαν επίμονα την κόκκινη κάρτα στον Αργεντινό, ωστόσο ο ρέφερι της αναμέτρησης, είχε αντίθετη άποψη...

#Messi in trouble on the ground : no 700th goal, thanks to Diego Carlos the pitbull...@ActuBarcaFR pic.twitter.com/13Y9VAHovX — Naolizza (@Naolizza1) June 20, 2020

Messi blatantly shoves Carlos - a dramatised dive sure, but how has he not gotten at least a yellow!? — Hasan Karim (@TheHasKarim) June 19, 2020

Just remember you can punch someone in the throat and get no card or assault charge if you are #messi the CEO and owner of #FCBarcelona — M.Lee (@mikeleeindacut) June 19, 2020

incredible how messi can just punch a player and not see a red — vig the magnificent (@upvigilant) June 19, 2020