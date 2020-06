Ρεάλ: «Πετάει» στις προπονήσεις ο Αζάρ (vids)

Μπορεί η πρώτη του σεζόν στη Ρεάλ να μην εξελίχθηκε όπως θα την περίμενε, καθώς οι τραυματισμοί και τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του, τον κράτησαν αγωνιστικά πίσω. Ωστόσο, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν για τον Βέλγο μεσοεπιθετικό των «Μαδριλένων» καθώς στις τελευταίες προπονήσεις έχει επιστρέψει.... ορεξάτος για να βοηθήσει και πάλι την ομάδα του.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Αζάρ να πάρει και φανέλα βασικού στο πρώτο παιχνίδι της Ρεάλ, με την επανέναρξη, κόντρα στην Εϊμπαρ στις 14 Ιουνίου, καθώς η εντυπωσιακή του επίδοση στις προπονήσεις, έχει αφήσει ευχαριστημένο τον προπονητή, Ζινεντίν Ζιντάν.

How good does that @hazardeden10 shot sound in the back of the net?#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/aLCZmofVTb

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) June 4, 2020