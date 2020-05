Μπαρτσελόνα: Προς πώληση οι μάσκες της κατά του κορονοϊού (vid)

Ο κορονοϊός, δυστυχώς, έχει μπει για τα... κακά στην ζωή μας τους τελευταίους μήνες. Και οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν μπορούν παρά να προσαρμοστούν στη νέα εποχή, όπως έκανε εσχάτως και η Μπαρτσελόνα.

Οι Μπλαουγκράνα έβγαλαν προς πώληση τις δικές τους προστατευτικές μάσκες με τρία αποκλειστικά μοντέλα, τα οποία ήδη πωλούνται στις μπουτίκ του συλλόγου, αλλά και διαδικτυακά.

Οι μάσκες είναι τοπικής παραγωγής, κατασκευάζονται σε εργαστήριο στο Ματαρό (προάστιο της Βαρκελώνης) με 100% οικολογικό βαμβάκι και είναι εγγυημένο κατά της μετάδοσης έως και για σαράντα πλυσίματα. Κοστίζουν 18 ευρώ, δημιουργήθηκαν τρία αποκλειστικά μοντέλα και υπάρχουν για μικρά παιδιά (3-6 ετών και 7-12 ετών), αλλά και ένα μέγεθος για ενήλικες.

These are the first Barça masks with an exclusive design ... Stay tuned! pic.twitter.com/DXguL6lFpW

— FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) May 25, 2020