Ινιέστα: Τρία λεπτά ποδοσφαιρικής κλάσης για τα 36α γενέθλιά του (vid)

Ο μυθικός χαφ, που μαζί με τον Τσάβι είχαν αποτελέσει ένα από τα καλύτερα δίδυμα στον άξονα, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οδηγώντας τη Μπαρσελόνα σε τεράστιες επιτυχίες, βρίσκεται εδώ και δυο χρόνια στην Ιαπωνία.

Φυσικά τους τελευταίους μήνες έζησε την χειρότερη μορφή της πανδημίας στην Ασία και χρειάστηκε να κλειστεί πολύ στο σπίτι του, ανησυχώντας φυσικά και για τους συγγενείς του στην Ισπανία που επίσης χτυπήθηκε όσο λίγες χώρες από τον Covid-19.

Με το φως να φαίνεται στην άκρη του τούνελ για την επιστροφή της ανθρωπότητας στα φυσιολογικά της, ο Αντρές Ινιέστα κλείνει τα 36 του χρόνια και ένα 3λεπτο βίντεο με τα κατορθώματά του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα είναι το καλύτερο δώρο. Και για εκείνον και για τους ποδοσφαιρόφιλους...

His legacy will forever be .











Happy 36th birthday, @andresiniesta8! #LaLigaIcons pic.twitter.com/ZpWitwI0tE

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 11, 2020