Μπαρτσελόνα: Επέστρεψαν για τεστ κορονοϊού και προπονήσεις μετά από 54 ημέρες (pics & vid)

Ο Λιονέλ Μέσι και οι υπόλοιποι αστέρες της Μπαρτσελόνα κατέφθασαν σταδιακά μετά από 54 ημέρες στο προπονητικό κέντρο Σαν Τζουάν Ντεσπί για να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού.

Σέρτζι Ρομπέρτο, Ράκιτιτς, Λενγκλέ, Τερ Στέγκεν, Ντε Γιονγκ, Νέλσον Σεμέδο, Αρτουρ, και Μπρεϊθγουέιτ ήταν από τους πρώτους ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Σήμερα (06/05) και την Πέμπτη (07/05) παίκτες και προπονητικό επιτελείο θα περάσουν από τα απαραίτητα τεστ και εκτός απροόπτου την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις με αυστηρά μέτρα.

Οι ποδοσφαιριστές αρχικά θα προπονούνται μόνοι τους, με γάντια και χωρίς άμεση επαφή με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους κρατώντας πάντα απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον δύο μέτρων. Επειτα, αν όλα κυλήσουν ομαλά οι «μπλαουγκράνα» θα ανεβάσουν ρυθμούς για την πιθανή επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Look, who’s are arrived...#Barca #FCB #Barcelona #Messi #Suarezpic.twitter.com/OpcRbTznDf

— Cules of Kerala (from ) (@culesofkerala) May 6, 2020