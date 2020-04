Η εταιρεία του Γρανέρο πολεμάει τον κορονοϊό (pic)

bwin - Περισσότερα από 2100 φρουτάκια για να επιλέξεις. |21+

Ο 32χρονος Ισπανός ξεχωρίζει για το πάθος του στο ποδόσφαιρο αλλά και για την λατρεία που έχει στην τεχνολογία.

Μάλιστα, αποφάσισε πριν από πέντε χρόνια να ιδρύσει την εταιρεία «Olocip», η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να κάνει πιο εύκολο και πιο απλό το συγκεκριμένο άθλημα.

«Πρόκειται για ένα εργαλείο ​που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε περαιτέρω το ποδόσφαιρο και να παίρνουμε αποφάσεις με λιγότερη αβεβαιότητα», είχε δηλώσει το παρελθόν ο Εστέμπαν Γρανέρο.

Ο έμπειρος μέσος της Σοσιεδάδ, βλέποντας αυτά που περνάει η χώρα του εξαιτίας του κορονοϊού, θέλησε μέσω της εταιρείας του να βοηθήσει τους συνανθρώπους του.

«Έχουμε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα στην κοινωνία μας, που αποφασίσαμε, μαζί με την εκστρατεία #StopCorona και Samaipata, να συγκεντρώσουμε όλους τους πόρους μας σε εργαλεία, που μπορούν να προβλέψουν τη συμπεριφορά και το πως εξαπλώνεται αυτή η πανδημία.

Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι δυνατόν να ληφθούν αποφάσεις σωστές και σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Μάλιστα αυτά τα τεστ τα οποία θα βγάλουμε θα τα δώσουμε στον κόσμο για να μπορεί να τα δοκιμάσει».

Remember Esteban Granero?

His AI company is shifting its focus to fight coronavirus

https://t.co/bqYGdGRJYJ pic.twitter.com/KJGKpQHhHy

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 4, 2020