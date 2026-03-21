Βιγιαρεάλ - Σοσιεδάδ 3-1: Καθάρισε από ημίχρονο κι ανέβηκε τρίτη
Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Βιγιαρεάλ για να λυγίσει τη Σοσιεδάδ και με το τελικό 3-1 ανέβηκε στην 3η θέση της La Liga, με έναν βαθμό περισσότερο από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι γηπεδούχοι μπήκαν αγριεμένοι κι άνοιξαν το σκορ με τον Μορένο στο 7΄, ενώ στο 15΄πήρε τη σκυτάλη ο Μικαουτάτζε που έγραψε το 2-0. Οκτώ λεπτά αργότερα ακολούθησε το γκολ του Πεπέ σε ένα επιβλητικό πρώτο μέρος. Το μόνο που κατάφεραν οι Βάσκοι ήταν να μειώσουν με τον Σούσιτς νωρίς στο β΄μέρος (47΄|), χωρίς ωστόσο να αγχώνουν τους γηπεδούχους.
