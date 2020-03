Κορονοϊός: Συγκλονιστικό video της Ατλέτικο για την Ισπανία

«Το Wanda Metropolitano είναι στα κόκκινα για να ευχαριστήσει όσους δουλεύουν ακούραστα για να μας φροντίσουν στην κρίση με τον κορονοϊό», αναφέρει το μήνυμα των ροχιμπλάνκος, με το οποίο συνόδευσαν το συγκλονιστικό video. Θυμίζουμε, πως η Ισπανία ζει τον απόλυτο εφιάλτη, αφού μετά την Ιταλία έχει τα περισσότερα θύματα από τον Covid-19.

The Wanda @Metropolitano shines red to thank everyone who's working tirelessly to take care of us during the Coronavirus crisis.

THANK YOU!

#StayHome

#AúpaAtleti pic.twitter.com/5HLSWkvdRG

— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 24, 2020