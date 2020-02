Έγραψε ιστορία ο Μέσι με συμμετοχή σε 1000 γκολ! (pic)

Η επίσημη, καταγεγραμμένη ιστορία κάνει λόγο για αμύθητο κατόρθωμα. Κανείς δεν αμφιβάλλει, όταν πρόκειται για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος για ακόμα μια φορά προκαλεί δέος με τις επιδόσεις του.

Τι κι αν είχε να σκοράρει τέσσερα παιχνίδια; Η απάντηση του ήταν ισοδύναμη και αντάξια ενός ανεπανάληπτου ρεκόρ.

Το καρέ τερμάτων και η μία ασίστ που μοίρασε ο Λίο στον θρίαμβο της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Έιμπαρ συνέβαλαν στο να σπάσει το άπιαστο φράγμα στα χρονικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να συμμετάσχει δηλαδή σε 1000 γκολ στην καριέρα του.

Έφτασε τα 696 γκολ, τις 306 ασίστ και πλέον έχει ξεπεράσει το ασύλλυπτο ορόσημο, βαδίζοντας σε μονοπάτι G.O.A.T., του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

696 goals and 306 assists

Leo Messi becomes the first player ever to reach 1,000 goal contributions @brfootball pic.twitter.com/fbfSpLz8Xz

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2020