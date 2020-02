Ο Αργεντινός στο 81ο λεπτό έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα και αντί να εκτελέσει εκείνος, πρόσφερε απλόχερα το γκολ στον κολλητό του, Λουίς Σουάρες, που έγραψε προσωρινά το 4-1 (τελικό σκορ της αναμέτρησης με τον σύλλογο από το Βίγκο, στο 6-1).

Οι αντίπαλοι αισθάνθηκαν έλλειψη σεβασμού σε τέτοιο σημείο της αναμέτρησης με τη νίκη για τη Μπαρτσελόνα δεδομένη, με τον Λουίς Ενρίκε τότε να δηλώνει ότι «το ποδόσφαιρο θέλει και θέαμα, άλλωστε το έχει κάνει και ο μεγάλος, Γιόχαν Κρόιφ».

Βέβαια, η εκτέλεση πέναλτι με πάσα υπενθύμισε σε όλους τη μεγάλη αποτυχία των Ανρί και Πιρές στην Άρσεναλ το 2005, ενώ, ο Κρόφι το είχε κάνει με τον Γιέσπερ Όλσεν σε αναμέτρηση του Άγιαξ κόντρα στην Χέλμοντ Σπορτ το 1982...

#OnThisDay in 2016...

@LuisSuarez9 and #Messi came up with a legendary way to score a penalty! pic.twitter.com/RDrhxSGecC

— LaLiga English (@LaLigaEN) February 15, 2020