Με πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Φερνάντες, η Εσπανιόλ επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την 13η αγωνιστική της La Liga.

Δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η οποία γνώρισε την ήττα με 1-0 από την Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη La Liga.

Αν και οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να προηγηθούν, δεν κατάφεραν όμως να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους. Η Εσπανιόλ από την άλλη άντεξε την πίεση και βρήκε τη λύση στο δεύτερο μέρος, όταν ο Ρομπέρτο Φερνάντες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 66'.

Δυναμικά ξεκίνησε η Μπιλμπάο, αλλά σταδιακά έχανε έδαφος καθώς περνούσαν τα λεπτά και στο 13', η Εσπανιόλ παραλίγο να βρει δίχτυα, όταν μία σέντρα είχε κατεύθυνση προς τον Μίγια, αλλά ο Ουναί Σιμόν βγήκε πρώτος και μάζεψε τη μπάλα.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 33' και ήταν για τους γηπεδούχους, με τον Νίκο Γουίλιαμς να δίνει στον αδελφό του, Ινιάκι, ο οποίος όμως έστειλε τη μπάλα λίγο πιο έξω από το αριστερό δοκάρι.

Στην επανάληψη, η Μπιλμπάο είχε μία καλή στιγμή στο 60 με τον Νίκο Γουίλιαμς να επιχειρεί ένα σουτ από την άκρη της περιοχής, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε έξω από το δεξί δοκάρι.

Η απάντηση της Εσπανιόλ όμως ήρθε έξι λεπτά αργότερα, με τον Ρομπέρτο Φερνάντες να βρίσκει δίχτυα και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του.

