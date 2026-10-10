Μπορεί να τα βρήκε δύσκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Αλαβές, ωστόσο κατάφερε να φύγει με νίκη 2-1, στο πλαίσιο της 8η αγωνιστικής της La Liga.

Η Αλαβές υποδέχτηκε την δεύτερη στη βαθμολογία του ισπανικού πρωταθλήματος, Ατλέτικο Μαδρίτης και της έβαλε δύσκολα, ωστόσο οι Μαδριλένοι κατάφεραν να φύγουν με νίκη 2-1.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 14' με τον Ντέιβιντ, ο Σιβέρα όμως ήταν εκεί και κράτησε ανέπαφη την εστία του, κάτι που δεν συνέβη στο 34', όταν ο πρώτος έδωσε στον Γκριμάλντο και εκείνος με τη σειρά του έκανε το 0-1 για τους «ροχιμπλάνκος».

Λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα. Πιο συγκεκριμένα, στο 45+6', η Αλαβές κέρδισε το πέναλτι, ο Μπογιέ ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 1-1.

Στην επανάληψη, η Αλαβές έμεινε με δέκα παίκτες από το 61' και μετά λόγω της αποβολής του Πέρεθ, ωστόσο οι Μαδριλένοι αν και είχαν τον έλεγχο, δυσκολεύονταν να απειλήσουν, κάτι το οποίο άλλαξε στο 87', με τους Μπαένα και Ρομέρο να συνεργάζονται εξαιρετικά και ο δεύτερος με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1.

Αλαβές (Κίκε Φλόρες): Σιβέρα, Τενάλια, Βαλεντίνι, Ότο, Πέρεζ, Ίμπανεζ, Μπλάνκο, Σουάρεζ, Ρεμπάχ, Μπογιέ, Μαρτίνεζ

Ατλέτικο (Σιμεόνε): Όμπλακ, Γιορέντε, Λε Νορμάν, Ρομέρο, Γκριμάλντο, Σιμεόνε, Καρντόσο, Κόκε, Μπάριος, Λούκμαν, Ντέιβιντ

