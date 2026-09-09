Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, η Μάλαγα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει τον free agent Αντονί Μαρσιάλ.

Την περίπτωση του ελεύθερου Αντονί Μαρσιάλ φέρεται να εξετάζει σοβαρά τις τελευταίες ώρες η Μάλαγα, όπως προκύπτει από τον έγκριτο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο.

Ο σύλλογος της La Liga θέλει να ενισχυθεί στην επίθεση και ο Γάλλος, άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ φαίνεται πως ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που ψάχνουν οι άνθρωποι της ομάδας.

Η Μάλαγα έχει επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας και φυσικά έχει πρωταρχικό στόχο την παραμονή της σε αυτή, ενώ θυμίζουμε πως ο Μαρσιάλ είναι free agent από τον Ιούλιο, όταν και έλυσε το συμβόλαιό του με τη Μοντερέι, που αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό του μετά την Ένωση.