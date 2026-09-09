Μαρσιάλ: Η Μάλαγα εξετάζει την περίπτωσή του
Την περίπτωση του ελεύθερου Αντονί Μαρσιάλ φέρεται να εξετάζει σοβαρά τις τελευταίες ώρες η Μάλαγα, όπως προκύπτει από τον έγκριτο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο.
Ο σύλλογος της La Liga θέλει να ενισχυθεί στην επίθεση και ο Γάλλος, άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ φαίνεται πως ταιριάζει στα χαρακτηριστικά που ψάχνουν οι άνθρωποι της ομάδας.
Η Μάλαγα έχει επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας και φυσικά έχει πρωταρχικό στόχο την παραμονή της σε αυτή, ενώ θυμίζουμε πως ο Μαρσιάλ είναι free agent από τον Ιούλιο, όταν και έλυσε το συμβόλαιό του με τη Μοντερέι, που αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό του μετά την Ένωση.
Exclusiva: el Málaga valora el ofrecimiento de Anthony Martial para reforzar el ataque.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 9, 2026
El francés puede actuar como extremo o delantero. pic.twitter.com/TvG0zkx6P8
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