Κάτοικος Μαδρίτης θα συνεχίσει να είναι ο Τσουαμένι, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ ανανέωσε το συμβόλαιο του με τη Ρεάλ μέχρι το 2031.

Τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να φορά ο Ορελιέν Τσουαμένι, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα βρήκε σε όλα με τους Μερένχες και μόνο τα τυπικά μένουν για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος είχε συμβόλαιο έως το 2028, εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις καλές εμφανίσεις του, με τη διοίκηση της Βασίλισσας να του προσφέρει νέο συμβόλαιο. Αξίζει να σημειωθεί πως αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» , τόσο υπό τις οδηγίες του Αντσελότι και του Αλόνσο όσο και του Αρμπελόα. Ωστόσο, υπήρξαν... μαύρα σύννεφα πάνω από το μέλλον του ειδικά μετά το επεισόδιο που είχε με τον Βαλβέρδε.

Μάλιστα το προηγούμενο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει αρκετά δημοσιεύματα για το μέλλον του στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ιδιαίτερα μετά την όχι και τόσο επιτυχημένη σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τον 25χρονο χαφ στο στόχαστρο βλέποντάς τον ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κασεμίρο.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως επιθυμία του ήταν να παραμείνει στους Μερένχες.