Η Γιουνάιτεντ θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον Τσουαμενί, αλλά θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τον παίκτη και στο οικονομικό κομμμάτι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεχωρίσει τον Ορελιέν Τσουαμενί ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κασεμίρο.

Ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί τον νούμερο ένα μεταγραφικό στόχο των Κόκκινων Διαβόλων για την ενίσχυσή τους στον άξονα, παρά την επικείμενη απόκτηση και του Έντερσον Σίλβα από την Αταλάντα.

Ωστόσο, η πραγματοποίηση αυτής της μεταγραφής συναντά δύο σημαντικά εμπόδια μέχρι στιγμής. Από τη μία πλευρά, οι Μαδριλένοι με τους οποίους ο Τσουαμενί δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, αξιώνουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Από την άλλη πλευρά, ο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η Γιουνάιτεντ έχει ήδη διαμηνύσει στο περιβάλλον του Γάλλου σταρ πως, για να ολοκληρωθεί η μετακόμιση στο «Ολντ Τράφορντ», θα πρέπει να δεχθεί μείωση των απολαβών του, καθώς ο τρέχων μισθός του στη Μαδρίτη κρίνεται υπερβολικά υψηλός για τα δεδομένα του αγγλικού συλλόγου.

Η μεταγραφή αυτή θα εξαρτηθεί τελικά από το αν ο ποδοσφαιριστής θα δεχτεί να ρίξει τις οικονομικές του απαιτήσεις, καθώς οι δύο σύλλογοι συζητούν σε ένα θετικό κλίμα.