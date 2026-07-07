Τσουαμενί: Η Γιουνάιτεντ θέλει να τον κάνει δικό της υπό έναν όρο
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεχωρίσει τον Ορελιέν Τσουαμενί ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κασεμίρο.
Ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί τον νούμερο ένα μεταγραφικό στόχο των Κόκκινων Διαβόλων για την ενίσχυσή τους στον άξονα, παρά την επικείμενη απόκτηση και του Έντερσον Σίλβα από την Αταλάντα.
Ωστόσο, η πραγματοποίηση αυτής της μεταγραφής συναντά δύο σημαντικά εμπόδια μέχρι στιγμής. Από τη μία πλευρά, οι Μαδριλένοι με τους οποίους ο Τσουαμενί δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, αξιώνουν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.
Από την άλλη πλευρά, ο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η Γιουνάιτεντ έχει ήδη διαμηνύσει στο περιβάλλον του Γάλλου σταρ πως, για να ολοκληρωθεί η μετακόμιση στο «Ολντ Τράφορντ», θα πρέπει να δεχθεί μείωση των απολαβών του, καθώς ο τρέχων μισθός του στη Μαδρίτη κρίνεται υπερβολικά υψηλός για τα δεδομένα του αγγλικού συλλόγου.
Η μεταγραφή αυτή θα εξαρτηθεί τελικά από το αν ο ποδοσφαιριστής θα δεχτεί να ρίξει τις οικονομικές του απαιτήσεις, καθώς οι δύο σύλλογοι συζητούν σε ένα θετικό κλίμα.
🚨 JUST IN - Fabrizio Romano!— UF (@UtdFaithfuls) July 6, 2026
Internally, Man Utd consider Tchouaméni as the PERFECT replacement for Casemiro.
However, United have made it clear to those close to the player that the only way he can go to United is on a different salary.
Secondly, United are yet to receive… pic.twitter.com/V5RMrjvBE6
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