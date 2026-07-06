Η Βαλένθια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον πρώην ερυθρόλευκο προπονητή, Κάρλος Κορμπεράν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Βαλένθια επιβεβαίωσε με ανακοίνωση της, ότι ο προπονητής της, Κάρλος Κορμπεράν, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου ενός έτους, που θα τον κρατήσει στον σύλλογο μέχρι το 2028.

Ο Κορμπεράν, ο οποίος είχε ένα σύντομο πέρασμα από τη χώρα μας το 2022, όταν ανέλαβε για περίπου δύο μήνες τον πάγκο του Ολυμπιακού, εντάχθηκε στις «νυχτερίδες» τον Δεκέμβριο του 2024 και σε 67 αγώνες επίσημους αγώνες με την ομάδα μετράει 28 νικές, 17 ισοπαλίες και 22 ήττες και 1,51 βαθμούς ανα αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια κατέληξε σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του προπονητή μας, Κάρλος Κορμπεράν, μέχρι το 2028.

Ο σύλλογος παρατείνει το συμβόλαιο του προπονητή για έναν ακόμη χρόνο, μια απόφαση που στοχεύει στην εδραίωση των θεμελίων του αθλητικού έργου με την πεποίθηση ότι ο Κάρλος Κορμπεράν είναι η ιδανική προσωπικότητα για να ηγηθεί της ανάπτυξης της ομάδας κατά τις επόμενες σεζόν.

Αυτή η κίνηση έχει την πλήρη υποστήριξη του προέδρου , Kiat Lim , καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ron Gourlay, και αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για την οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού, συνεπούς και σταθερού έργου, με όραμα για το παρόν και το μέλλον, ώστε η Βαλένθια να επιστρέψει στη θέση που της αξίζει και να αγωνιστεί για πιο φιλόδοξους στόχους.

Ο Κάρλος Κορμπεράν (Τσέστε, 07/04/1983) έχει προπονήσει τη Βαλένθια σε 67 επίσημους αγώνες από την άφιξή του τον Δεκέμβριο του 2024 και, μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τον σύλλογο μέχρι το 2028, αυτός και το προπονητικό του επιτελείο αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις των επόμενων σεζόν με τη μέγιστη υπευθυνότητα, αφοσίωση και ενθουσιασμό».