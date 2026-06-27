Ας τα πάρουμε από την αρχή. Είχατε φανταστεί ότι θα γινόσασταν ποδοσφαιριστής σε νεαρή ηλικία;

«Περίεργη ιστορία γιατί δεν ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελε να γίνει ποδοσφαιριστής από μικρός. Ήθελα να γίνω τενίστας, μου άρεσε περισσότερο από το ποδόσφαιρο αλλά η ζωή μου τα έφερε έτσι. Στη ακαδημία ποδοσφαίρου ήμουν εκπαιδευτής τένις και ταυτόχρονα έκανα και προπόνηση ποδοσφαίρου. Λοιπόν όταν έγινα 18 η Βαλένθια ενδιαφέρθηκε για μένα. Και τι κάνω εγώ στη Βαλένθια; Αυτές ήταν οι σκέψεις μου. Γιατί στην πραγματικότητα φυσικά μου άρεσε περισσότερο το τένις από το ποδόσφαιρο. Αλλά η ζωή μου έδειξε άλλη μια φορά ότι μερικές φορές δεν ψάχνεις τίποτα και το βρίσκεις. Είδα τον εαυτό μου σε ένα μέρος που δεν είχα ονειρευτεί ποτέ και γνώρισα το είδωλο μου που ήταν ο Pepe Claramunt, με τον οποίο μπόρεσα να παίξω για δύο χρόνια. Κατά κάποιο τρόπο ήταν μια συναισθηματική έκρηξη για μένα γιατί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο κατάφερα να ερωτευτώ την Βαλένθια, να παίξω στη Βαλένθια και να παίξω και με το είδωλο, που εξακολουθεί να είναι».

Πώς θυμάστε τις πρώτες στιγμές ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;

«Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί για εμένα ήταν κάτι αδιανόητο. Ήμουν πάντα πολύ ρεαλιστής και ήξερα ότι είχα απλώς κάποιες ικανότητες, όχι ως ποδοσφαιριστής αλλά ως αθλητής. Βρίσκομαι εδώ με έναν πολύ περίεργο τρόπο, γιατί όπως σας είπα μου άρεσε περισσότερο το τένις από το ποδόσφαιρο. Έφτασα εδώ γιατί με υπέγραψε η Βαλένθια καθώς προερχόμουν από μία ακαδημία της ομάδας. Για αυτό πως να το ζήσω; Ήξερα ποιες ήταν οι ανάγκες μου για να μπορέσω να σταθώ σε ένα μέρος όπως η Βαλένθια. Στα 19 μου δεν θεωρούσα τον εαυτό μου παίκτη της πρώτης κατηγορίας γιατί είναι αλήθεια είχα κάποια βασικά προσόντα αλλά έπρεπε να τα εξελίξω και να προσαρμοστώ στο επίπεδο των παικτών που υπήρχαν εκεί. Γιατί εκεί υπήρχαν παίκτες που ήταν φανταστικοί. Από τους παλιού παίκτες της ομάδας μέχρι και τις νέες μεταγραφές όπως Ντιάρτε, Κέμπες, Καστεγιάνο ήταν ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ωστόσο πιστεύω ότι έκανα το σωστό στο τρόπο που προσέγγισα τα πράγματα. Προσπαθούσα να πάρω το καλύτερο από τον κάθε έναν. Για παράδειγμα με τον πιο γρήγορο παίκτη πήγαινα και έτρεχα μαζί του, όταν έπρεπε να εκτελέσω είτε φάουλ, είτε κόρνερ με το αριστερό, δούλευα μαζί με τον Βαλντεζ και τον Μαριο Κεμπες, για αντοχή προπονούμουν με τον Καστίγιο. Οι καλύτεροι εσωτερικοί δάσκαλοι. Βάζοντας τον εαυτό μου δίπλα τους και σιγά σιγά έγινα παίκτης της πρώτης κατηγορίας σε περίπου ενάμιση μήνα. Και αυτό ήταν τελικά που με βοήθησε, όχι μόνο εμένα αλλα και την ομάδα. Μέσα από την προπόνηση, μέσα από την καθημερινή προσπάθεια, μέχρι που έφτασε η στιγμή να μπω στην ομάδα και να υπογράψω για την πρώτη ομάδα. Η απόλυτη συμβουλή που με επηρέασε περισσότερο ήταν από τον Πέπε, που ήταν το είδωλο μου, αυτό που μου είπε θα το θυμάμαι όλη μου τη ζωή. Μου είπε μετά από έναν αγώνα προπόνησης απέναντι σε αυτούς που παίζαμε τις Πέμπτες. Μου είπε: "Έχεις σουτ, έχεις κεφάλι, έχεις δυνατότητες, είσαι ωραίος αλλά αν δεν δείξεις ότι έχεις χαρακτήρα και προσωπικότητα, αγάπη για τον εαυτό σου, τότε δεν θα παίξεις ποτέ εδώ". Μετά από αυτό τον αγώνα με κάλεσαν στον σύλλογο και με υπέγραψαν ως επαγγελματία. Όταν έπαιξα για πρώτη φορά στο Μεστάγια με την πρώτη ομάδα ήμουν πολύ αγχωμένος και γιατί δεν μπορείς καν να το πιστέψεις. Θυμάμαι έναν αγώνα Κυπέλλου στο Σανταντέρ, που ήμουν βασικός, έπαιξα με 40 πυρετό. Το γήπεδο ήταν γεμάτο λάσπη, έβρεχε όλο το παιχνίδι, ήμουν σε ηλικία 19 χρονών. Το πρώτο μου παιχνίδι εδώ στο Μεστάγια, δεν ήμουν βασικός σε αυτό το παιχνίδι, ήταν απέναντι στη Μάλαγα. Μπήκα για περίπου 10 λεπτά αντικαθιστώντας τον Σάουρα. Και να σου πω την αλήθεια δεν ήθελα να ακουμπήσω την μπάλα και για αυτό κρυβόμουν. Αλλά ως αμυντικός είναι δύσκολο να το αποφύγεις».

Τι σας είπαν οι δικοί σας όταν τους είπατε ότι θα γίνετε ποδοσφαιριστής;

«Η πρώτη αντίδραση ήταν δυσπιστία, γιατί η οικογένεια μου δεν το περίμενε. Ούτε εγώ το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Όταν σου λένε στη ζωή σου όταν δεν ψάχνεις κάτι θα το βρεις ή θα έρθει. Αυτό συνέβη σε εμένα. Όλα μου ήρθαν ξαφνικά. Δεν μου ήταν δύσκολο γιατί ήμουν σε αναμονή για το τι θα συμβεί στην ζωή μου, στα 18-19 μου. Τώρα το σκέφτονται από 10 χρονών να γίνουν ποδοσφαιριστές. Αυτό που με ικανοποιεί περισσότερο ως άνθρωπο, η προσωπική μου ικανοποίηση, ήταν το χαμόγελο του πατέρα μου. Για εκείνον ήταν μεγάλη ανακούφιση βλέποντας ότι θα μπορούσα να έχω μια καλύτερη και πιο άνετη ζωή. Στη πραγματικότητα αυτό με έκανε χαρούμενο και ήρεμο ως τον μεγαλύτερο γιό. Πιστεύω ότι όλοι θέλουμε το ίδιο να ικανοποιούμε τις ανάγκες των γονιών και τα αδερφών μας. Προσπάθησα να το κάνω και δεν είχα στόχο πέρα από αυτό. Είχα φίλους που είμασταν συμπαίκτες την τελευταία χρονιά και ακόμη και σήμερα έχουμε ένα γκρουπ στο whatsapp και κάθε μέρα λέμε καλημέρα. Σκέψου ότι μιλάμε για πριν από 50 χρόνια. Και αυτή η ομάδα, ήμασταν πρωταθλητές της κοινότητας, είχαμε μια τρομερή ομάδα , η οποία από τους 11 βασικούς, οι εννιά ήταν από τη Βαλένθια. Φανταστείτε τι ομάδα είχαμε. Συνεχίζουμε να διατηρούμε μια τέτοια φιλία. Αυτό είναι που σε εκπληρώνει ως άτομο, η διατήρηση αυτού του τύπου φιλίας γιατί για τις φιλίες που προκύπτουν όταν είσαι ποδοσφαιριστής ή κορυφαίος αθλητής πρέπει να είσαι προσεκτικός γιατί σκέφτεσαι είναι αληθινή ή προσωρινή. Κανείς δεν με εξανάγκασε ποτέ σε κάτι που δεν ήθελα. Αυτή η ικανοποίηση, το να προσφέρεις μια πιο άνετη ζωή στην οικογένειά σου, πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη ανταμοιβή που μπορείς να έχεις, πέρα από το αν βγάζεις πολλά ή λίγα χρήματα. Αυτό είναι δευτερεύον. Πιστεύω σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον από την οικογένεια μου και από την μητέρα μου έχω πάρει καλή ανατροφή. Να είμαι καλός άνθρωπος παρά να είμαι καλός αθλητής. Στα παιδία μου το λέω πάντα, ποτέ δεν έδινα ιδιαίτερη αξία σε εμένα και ούτε θεώρησα κάτι σπουδαίο όσα έχω πετύχει στην Βαλένθια. Ειλικρινά έτσι το βλέπω και συνεχίζω να το κάνω. Δεν άλλαξα. Θεωρώ τον εαυτό μου απλώς Ρικάρντο, απλώς τον Αρίας. Και είναι διαφορετικά γιατί ο Ρικάρντο και ο Αρίας δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο Αρίας είναι ένας πολεμιστής, ένας αμυντικός που υπερασπίζεται με πάθος ότι είναι δικό του. Ο άλλος είναι πιο ήρεμος άνθρωπος και έτσι με έχουν χαρακτηρίσει γιατί είναι αλήθεια. Είμαι ευτυχισμένος και δεν σκοπεύω να το αλλάξω».

Πώς γίνατε λίμπερο;

«Ένα παιχνίδι που θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ένας αγώνας με την Ατλέτικο Μαδρίτης εδώ στο γήπεδο μας στο Μεστάγια. Εκείνη τη χρονιά η Ατλέτικο είχε κερδίσει το πρωτάθλημα και είχε τρομερή ομάδα. Έτυχε όλοι μας οι αμυντικοί να είναι τραυματίες ή τιμωρημένοι. Έρχεται και μου λέει ο προπονητής στη προπόνηση της Πέμπτης, "Την Κυριακή θα παίξεις λίμπερο". Του λέω "Εγω;". Δεν ήξερα αν θα μπορούσα να παίξω εκεί, αλλα ο προπονητής ήταν πολύ έξυπνος και ήξερε πως να σε πείσει. Με έπιασε και μου είπε, "Είσαι γρήγορος, είσαι δυνατός, μπορείς να παίξεις σκληρά και μπορείς να βγάλεις την μπάλα μπροστά." και τελικά με έπεισε. Ήμουν 20-21 χρονών και κερδίσαμε 2-0 και ήταν εξαιρετική εμφάνιση για όλη την ομάδα και για μένα προσωπικά γιατί έπαιζα πιο πίσω. Έχεις περισσότερο πλεονέκτημα γιατί βλέπεις το παιχνίδι μπροστά σου. Ήταν ένας ρόλος για λίγους παίκτες. Να σκεφτείς παίζαμε με 3 αμυντικούς μπροστά και εγώ έπαιζα πιο πίσω. Δεν μάρκαρα κάποιον συγκεκριμένο, αλλά έπρεπε να προσέχω αυτούς τους τρείς και να τους καλύπτω από πίσω, από πίσω ήταν μόνο ο τερματοφύλακας. Οπότε όπως λέω πάντα πρέπει να έχεις ψυχραιμία και αποφασιστικότητα για να παίξεις σε αυτή τη θέση. Ίσως τα είχα αυτά , ίσως επειδή ήμουν μικρός δεν σκεφτόμουν την ευθύνη που είχα μέσα στην ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν καλό για μένα γιατί μετά από αυτό το παιχνίδι είπαν "Να τός, 21 χρονών και τον έχουμε για 10 χρόνια μαζί μας"».

Σε ποια θέση θα παίζατε στο σημερινό ποδόσφαιρο που δεν υπάρχει λίμπερο;

«Ναι, αλλά παίζουν πέντε αμυντικοί αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν πάντα περίπου δύο στοπερ και ένας που παίζει λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω σε ποια θέση θα έπαιζα, γιατί το παιχνίδι έχει γίνει πιο κλειστό. Οι ομάδες στενεύουν τους χώρους μέσα στο γήπεδο και είναι τόσο δύσκολο να παίξεις. Παλιά μπορούσες να ελέγξεις την μπάλα, να τη χαμηλώσεις, να σηκώσεις το κεφάλι και να δεις. Κάποιοι λένε ότι το ποδόσφαιρο έχει χάσει τη λάμψη του ή ότι πολύ καλοί τεχνικά παίκτες δεν φαίνονται πια. Σήμερα είναι το ποδόσφαιρο είναι πιο περίπλοκο, πολύ πιο δύσκολο γιατί εκτός από το φυσική κατάσταση που πρέπει να είναι καλή, πρέπει να είσαι πολύ καλός τεχνικά. Πρέπει να έχεις ένα επίπεδο. Είχα καλό επίπεδο αυτό αλλά γνωρίζω ότι πολλές φορές εκμεταλλεύτηκα το ότι είχα μεγαλύτερη ευκολία στο παιχνίδι. Φαινόταν σαν να παίζω πολύ ήρεμα και χαλαρά, αλλα αυτός ήταν ο Ρικάρντο στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο σήμερα είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο να το αγαπάς γιατί απαιτεί μια φανταστική φυσική προετοιμασία. Γι αυτό δεν μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε το ποδόσφαιρο του παρελθόντος με το σημερινό. Πιστεύω ότι οι παίκτες που βγαίνουν καλοί τώρα είναι πολύ καλοί σε σύγκριση με τους καλούς παίκτες που έβγαιναν παλιά. Και παλιότερα έβγαιναν σπουδαίοι παίκτες αλλά πιο σπάνια. Θεωρώ ότι θα επιστρέψει η θέση του λίμπερο στο ποδόσφαιρο».