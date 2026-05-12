Κασίγιας: «Δεν θέλω τον Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης!»

Δήλωση που θα συζητηθεί από τον Ίκερ Κασίγιας! Ο πρώην εμβληματικός αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φούρια Ρόχα δεν θα ήθελε να ξαναδεί τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Βασίλισσας.

Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση στους Λος Μπλάνκος είναι έκρυθμη τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Αγωνιστικές αποτυχίες, προστριβές και διαμάχες μεταξύ παικτών στα αποδυτήρια και εν γένει... γκρίνια επικρατούν στο στρατόπεδο των Μαδριλένων.

Μέσα σε όλα αυτά «φουντώνουν» τα σενάρια απομάκρυνσης του Άλβαρο Αρμπελόα από τον πάγκο. Στο προσκήνιο φαίνεται πως βρίσκεται η επιστροφή του Special One στον πάγκο των Μερένχες, ύστερα από τη θητεία του την περίοδο 2010-13, χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα.

Για όλη αυτή την κατάσταση μίλησε ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της πρωτεύουσας, Φλορεντίνο Πέρεθ, στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε (12/05), λέγοντας πολλά και ενδιαφέροντα.

Ο Ίκερ Κασίγιας πάντως, δε φάνηκε από την πλευρά του... ζεστός στο ενδεχόμενο επιστροφής του 63χρονου Ίβηρα κόουτς στον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μουρίνιο. Μου φαίνεται σπουδαίος επαγγελματίας. Δεν τον θέλω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι άλλοι προπονητές θα ήταν καλύτερα εξοπλισμένοι για να προπονήσουν τον σύλλογο της ζωής μου. Προσωπική άποψη. Τίποτα περισσότερο.»