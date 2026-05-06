Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Φλικ και Μπαρτσελόνα για ανανέωση της συνεργασίας τους, η οποία θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028.

Δεν το κουνάει από τη Βαρκελώνη ο Χάνσι Φλικ! Ο Γερμανός τα έχει πάει περίφημα από τη στιγμή που ανέλαβε τα γκέμια της Μπαρτσελόνα και οι δυο πλευρές είναι έτοιμες να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ατζέντης του Φλικ, Πίνι Ζάχαβι, ταξίδεψε την Τετάρτη (6/5) στη Βαρκελώνη προκειμένου να συναντηθεί με τους ανθρώπους του κλαμπ και να σφραγίσουν τη συμφωνία.

Εφόσον αποφευχθεί κάποιο απρόοπτο, ο Φλικ θα ανανεώσει με τη Μπαρτσελόνα έως το καλοκαίρι του 2028, η οποία θα αποτελέσει πιθανότατα τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του, κατ' ομολογίαν του ίδιου.

Την πρώτη του χρονιά στη Βαρκελώνη, ο Γερμανός κατάφερε να οδηγήσει τη Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του εγχώριου τρεμπλ, ενώ φέτος μετράει αντίστροφα για το τρόπαιο της La Liga.