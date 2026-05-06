Φλικ: Ανανεώνει στη Μπαρτσελόνα έως το 2028
Δεν το κουνάει από τη Βαρκελώνη ο Χάνσι Φλικ! Ο Γερμανός τα έχει πάει περίφημα από τη στιγμή που ανέλαβε τα γκέμια της Μπαρτσελόνα και οι δυο πλευρές είναι έτοιμες να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ατζέντης του Φλικ, Πίνι Ζάχαβι, ταξίδεψε την Τετάρτη (6/5) στη Βαρκελώνη προκειμένου να συναντηθεί με τους ανθρώπους του κλαμπ και να σφραγίσουν τη συμφωνία.
Εφόσον αποφευχθεί κάποιο απρόοπτο, ο Φλικ θα ανανεώσει με τη Μπαρτσελόνα έως το καλοκαίρι του 2028, η οποία θα αποτελέσει πιθανότατα τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του, κατ' ομολογίαν του ίδιου.
Την πρώτη του χρονιά στη Βαρκελώνη, ο Γερμανός κατάφερε να οδηγήσει τη Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση του εγχώριου τρεμπλ, ενώ φέτος μετράει αντίστροφα για το τρόπαιο της La Liga.
🚨 Hansi Flick’s agent Pini Zahavi, today in Barcelona to seal new contract for the German manager at Barça.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2026
It’s expected to be valid until June 2028. 🔵🔴 pic.twitter.com/yfwgGpvxAK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.