Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέδρασε από τη Βαλένθια με 2-0, η Βιγιαρεάλ σκόρπισε στους πέντε... ανέμους (5-1) τη Λεβάντε και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα... αστέρια.

Η Ατλέτικο σίγησε το Μεστάγια, η Βιγιαρεάλ προελαύνει και θα είναι και επίσημα στο επόμενο Champions League. Οι Ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-0 τη Βαλένθια, τα Κίτρινα Υποβρύχια ακόμα... βάζουν γκολ στη Λεβάντε (5-1). Στην τρίτη θέση με 68 βαθμούς η Βιγιαρεάλ, στην τέταρτη η Ατλέτικο με 63, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της La Liga. Οι Νυχτερίδες είναι στη 12η θέση της κατάταξης με 39 βαθμούς, στην προτελευταία θέση (19η, 33 βαθμούς) που είναι σε δυσμενή θέση αλλά ελπίζει.

Το πρώτο ημίχρονο στη Βαλένθια δεν είχε κάτι συναρπαστικό πέρα από μονομαχίες και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το... απόλυτο μηδέν. Στο δεύτερο μέρος οι δύο προπονητές ανακάτεψαν την... τράπουλα για να βελτιώσουν την εικόνα των ομάδων τους, με την ομάδα του Σιμεόνε τελικά να χαμογελά.

Στο 74ο λεπτό ο Λούκε έκανε το 1-0 από ασίστ του Βάργκας και οκτώ λεπτά αργότερα ο Μιγκέλ Κούμπο διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων για το τελικό 0-2. Πλέον η Ατλέτι επικεντρώνεται στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ, στο Λονδίνο (05/05, 22:00).

Βιγιαρεάλ - Λεβάντε 5-1

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν την αναμέτρηση με τη Λεβάντε τα Κίτρινα Υποβρύχια, καθώς τη συνέτριψαν με 5-1. Μικαουτάτζε (38', 68'), Μολέιρο (62'), Μπιουκάναν (87') και Πεπέ (90') οι σκόρερ για τους γηπεδούχους. Ο Έσπι (51') είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους φιλοξενούμενους.