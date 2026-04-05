Φουλ για Ευρώπη η Θέλτα που πέρασε με 3-2 από την έδρα της Βαλένθια και εδραιώθηκε στην έκτη θέση της κατάταξης στη La Liga, που την οδηγεί στην Ευρώπη, την ερχόμενη σεζόν.

Οι Νυχτερίδες ήταν αυτές που προηγήθηκαν μόλις στο 12ο λεπτό με το γκολ του Ροντρίγκεθ, όμως οι Γαλιθιάνοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μορίμπα ισοφάρισε στο 56', ο Λόπεθ έκανε την ολική ανατροπή τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Σβέντμπεργκ να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 90+3 ο Ροντρίγκεθ, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι έγραψε το τελικό 2-3.

Ήταν η πρώτη νίκη των φιλοξενούμενων μετά από τρία διαδοχικά ανεπιτυχή αποτελέσματα, ενώ από τη μεριά της η Βαλένθια που βρίσκεται στη 13η θέση του πίνακα, προερχόταν από νίκη την προηγούμενη αγωνιστική.

Η ομάδα από το Βίγκο θα προσπαθήσει να μείνει στην πρώτη εξάδα στις επόμενες οκτώ στροφές του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ οι γηπεδούχοι απέχουν έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού και προς το παρόν δεν απειλούνται.

Χετάφε - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0

Οι Μαδριλένοι νίκησαν τους Βάσκους και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας ισόβαθμοι με την 7η Ρεάλ Σοσιεδάδ, στους 41 βαθμούς. Αμφότερες βρίσκονται στο κυνήγι της έκτης θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη, στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται η Θέλτα. Από την άλλη πλευρά, η Μπιλμπάο φαίνεται να χάνει το... τρένο της Ευρώπης, καθώς είναι στη 10η θέση με 38 βαθμούς, οκτώ αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Βάθκεθ στο 14' και Σατριάνο στο 90', οι σκόρερ των νικητών.