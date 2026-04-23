Ο Έντιν Τέρζιτς είναι ο εκλεκτός αντικαταστάτης του Ερνέστο Βαλβέρδε για τον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Εποχή Τέρζιτς στη Μπιλμπάο! Ο 43χρονος πρώην τεχνικός της Ντόρτμουντ επιστρέφει στους πάγκους για χάρη των Βάσκων, αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο να επαναφέρει την Αθλέτικ στις επιτυχίες, έπειτα από μια μέτρια σεζόν.

O Ερνέστο Βαλβέρδε έμεινε στον πάγκο της ομάδας τέσσερα χρόνια, με τον πρώην τεχνικό της Μπαρτσελόνα, της Εσπανιόλ και του Ολυμπιακού να έχει γνωστοποιήσει πως θα αποχωρήσει από το... τιμόνι της αγαπημένης του Μπιλμπάο, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ως εκ τούτου, ο Γερμανός τεχνικός θα είναι ο διάδοχος του, παρά τις αρχικές φήμες πως οι Βάσκοι είναι πιο κοντά στον Ιραόλα, μετά τη φανταστική χρονιά που κάνει με τη Μπόρνμουθ.

Ο Τέρζιτς αποχώρησε από τη Μπορούσια τον Ιούνιο του 2024 και έκτοτε δεν έχει αναλάβει κάποια ομάδα. Στην ομάδα της Βεστφαλίας είχε δύο θητείες, τη σεζόν 2020-21, όπου έκατσε στον πάγκο για 29 αναμετρήσεις και το διάστημα 2022-2024, όπου καθοδήγησε την ομάδα της κοιλάδας του Ρουρ, σε 96 ματς.