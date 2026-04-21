Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε 1-0 της Οσασούνα εντός έδρας και εξακολουθεί να ελπίζει για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Μετά από τέσσερις ήττες σε πέντε αγωνιστικές, η Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε σημαντική εντός έδρας νίκη, 1-0, ενάντια στην Οσασούνα και έμεινε ζωντανή για την έξοδο στην Ευρώπη. Το δυνατό σουτ του Γκουρουθέτα από κοντά στο 16’ έκρινε την αναμέτρηση, με τον Σιμόν να αποκρούει πέναλτι του Μπούντιμιρ στο 57’και να κρατά το μηδέν.

Με τη νίκη αυτή, οι Βάσκοι ανέβηκαν στην ένατη θέση της βαθμολογίας της La Liga και είναι στο -3 από την εξάδα με ματς περισσότερο, αν και υπάρχει το σενάριο να βγάλει οκτώ ομάδες η Ισπανία στην Ευρώπη μέσω της βαθμολογίας της UEFA.

Μαγιόρκα – Βαλένθια 1-1

Μαγιόρκα και Βαλένθια έψαχναν τη νίκη που θα τις απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη αλλά εντέλει αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας, 1-1. Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Κόστα να βάζει μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους στο 57’ και τον Σαντίκ να ισοφαρίζει για τις Νυχτερίδες δέκα λεπτά αργότερα.