Ίντερ - Κόμο 3-2: Ανατροπή για κούπα
Η Ίντερ έκανε εντυπωσιακή ανατροπή, επικράτησε 3-2 της Κόμο (0-0 το πρώτο ματς) και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Coppa Italia. O Tσαλχάνογλου έκανε μεγάλο ματς και οδήγησε τους Νερατζούρι σε μια μεγάλη νίκη. Πλέον, περιμένει στον τελικό του κυπέλλου τον νικητή του ζευγαριού Αταλάντα - Λάτσιο. Η Κόμο μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ με τον Mπατούρινα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Φαν ντερ Μπρεμπτ. Οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Ντε Κούνια πέτυχε το 2-0 έπειτα από κλέψιμο του Παζ. Η απάντηση της Ίντερ ήρθε στο 69', όταν ο Τσαλχάνογλου μείωσε με δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Μέσα σε τρία λεπτά ήρθαν τα πάνω - κάτω. Στο 86΄ο Τσαλχάνογλου έφερε το ματς στα ίσα και στο 89' ο Σούσιτς από ασίστ του Τούρκου διαμόρφωσε το 3-2.
