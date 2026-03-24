Με ανάρτησή της στο X, η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλησε να ρίξει... λάδι στη φωτιά, πικάροντας τις κινήσεις της συμπολίτισσας Ρεάλ.

Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δυο ημέρες, ωστόσο το Derby Madrileno συνεχίζεται εκτός αγωνιστικού χώρου, με τις Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης να έχουν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία του Χοσέ Μουνουέρα Μοντέρο.

Οι «Μερένγκες», που επικράτησαν με 3-2 και έμειναν... ζωντανοί στη μάχη του τίτλου της La Liga, στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, παραπονιούνται για την αποβολή του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο 77', με τα ισπανικά μέσα μάλιστα να αναφέρουν πως ετοιμάζεται έφεση προς το αρμόδιο όργανο.

Φυσικά, οι «Ροχιμπλάνκος» πέρασαν στην αντεπίθεση, και μάλιστα με ευρηματικό τρόπο. Μέσω ανάρτησης στο X, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ένα μαρκάρισμα του Καρβαχάλ στον Γιορέντε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο θεωρούν καθαρή παράβαση πέναλτι. Έτσι, πάνω από τη σχετική φωτογραφία, έβαλαν τη λεζάντα «Περιμένουμε το πρόγραμμα 26» συνοδευόμενο από ένα emoji με ποπκόρν.

Ο λόγος της ειρωνίας έχει να κάνει με τις... πρακτικές της Ρεάλ, που όταν έχει παράπονα από διαιτητές, παίζει τα ανάλογα στιγμιότυπα (σσ με τα φερόμενα λάθη τους) στο επίσημο κανάλι της.