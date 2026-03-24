Ατλέτικο Μαδρίτης: Το ειρωνικό tweet για τη Ρεάλ και τη διαιτησία
Μπορεί να έχουν περάσει σχεδόν δυο ημέρες, ωστόσο το Derby Madrileno συνεχίζεται εκτός αγωνιστικού χώρου, με τις Ατλέτικο και Ρεάλ Μαδρίτης να έχουν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία του Χοσέ Μουνουέρα Μοντέρο.
Οι «Μερένγκες», που επικράτησαν με 3-2 και έμειναν... ζωντανοί στη μάχη του τίτλου της La Liga, στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, παραπονιούνται για την αποβολή του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο 77', με τα ισπανικά μέσα μάλιστα να αναφέρουν πως ετοιμάζεται έφεση προς το αρμόδιο όργανο.
Φυσικά, οι «Ροχιμπλάνκος» πέρασαν στην αντεπίθεση, και μάλιστα με ευρηματικό τρόπο. Μέσω ανάρτησης στο X, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για ένα μαρκάρισμα του Καρβαχάλ στον Γιορέντε στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο θεωρούν καθαρή παράβαση πέναλτι. Έτσι, πάνω από τη σχετική φωτογραφία, έβαλαν τη λεζάντα «Περιμένουμε το πρόγραμμα 26» συνοδευόμενο από ένα emoji με ποπκόρν.
Ο λόγος της ειρωνίας έχει να κάνει με τις... πρακτικές της Ρεάλ, που όταν έχει παράπονα από διαιτητές, παίζει τα ανάλογα στιγμιότυπα (σσ με τα φερόμενα λάθη τους) στο επίσημο κανάλι της.
🍿 Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de @RFEF y @CTARFEF. pic.twitter.com/jKRY9L84CX— Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.