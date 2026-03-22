Απίστευτα πράγματα στο «Μπαλαΐδος», εκεί όπου η Αλαβές με μυθική ανατροπή επέστρεψε από το 3-0 της Θέλτα, επικράτησε 4-3 και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη.

Κι όμως, συμβαίνουν κι αυτά. Σε ένα απίθανο ματς στο «Μπαλαΐδος» η Θέλτα νόμιζε πως θα έκανε περίπατο κόντρα στην Αλαβές, αλλά στο τέλος χαμογέλασαν οι Βάσκοι. Αν και βρέθηκαν να χάνουν με 3-0 στο 37΄, οι φιλοξενούμενοι με μια ασύλληπτη ανατροπή γύρισαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο κι επικράτησαν με 4-3 σε ένα από τρελά ματς της χρονιάς.

Οι Γαλιθιάνοι έστησαν πάρτι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, καθώς με δυο γκολ του Τζουντκγλά κι ένα ακόμα από τον Άλβαρες έφτασαν σε άνετο 3-0. Λένε όμως πως χαμογελάει καλύτερα αυτός που χαμογελάει τελευταίος, με την Αλαβές να σαλπίζει την αντεπίθεση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όταν μείωσε σε 3-1 με τον Μαρτίνες.

Στο 50΄ο Πέρες μείωσε σε 3-2 και μετέφερε το άγχος στη Θέλτα, με τους φιλοξενούμενους τελικά να ολοκληρώνουν τον θρίαμβο μέσα σε τέσσερα λεπτά. Στο 74΄συγεκριμένα ο Μαρτίνες έγραψε το 3-3 και με φόρα από την ισοφάριση οι Βάσκοι πέτυχαν και τέταρτο γκολ με τον Ρέμπατς (4-3) για ένα ανέλπιστο τρίποντο που την έστειλε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.