Θέλτα - Αλαβές 3-4: Η ανατροπή της χρονιάς στο «Μπαλαΐδος»!
Κι όμως, συμβαίνουν κι αυτά. Σε ένα απίθανο ματς στο «Μπαλαΐδος» η Θέλτα νόμιζε πως θα έκανε περίπατο κόντρα στην Αλαβές, αλλά στο τέλος χαμογέλασαν οι Βάσκοι. Αν και βρέθηκαν να χάνουν με 3-0 στο 37΄, οι φιλοξενούμενοι με μια ασύλληπτη ανατροπή γύρισαν το ματς στο δεύτερο ημίχρονο κι επικράτησαν με 4-3 σε ένα από τρελά ματς της χρονιάς.
Οι Γαλιθιάνοι έστησαν πάρτι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, καθώς με δυο γκολ του Τζουντκγλά κι ένα ακόμα από τον Άλβαρες έφτασαν σε άνετο 3-0. Λένε όμως πως χαμογελάει καλύτερα αυτός που χαμογελάει τελευταίος, με την Αλαβές να σαλπίζει την αντεπίθεση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όταν μείωσε σε 3-1 με τον Μαρτίνες.
Στο 50΄ο Πέρες μείωσε σε 3-2 και μετέφερε το άγχος στη Θέλτα, με τους φιλοξενούμενους τελικά να ολοκληρώνουν τον θρίαμβο μέσα σε τέσσερα λεπτά. Στο 74΄συγεκριμένα ο Μαρτίνες έγραψε το 3-3 και με φόρα από την ισοφάριση οι Βάσκοι πέτυχαν και τέταρτο γκολ με τον Ρέμπατς (4-3) για ένα ανέλπιστο τρίποντο που την έστειλε στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.