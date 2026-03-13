Η ποινή αποκλεισμού του Ματίας Αλμέιδα μειώθηκε κατά μία αγωνιστική, ωστόσο η Σεβίλλη συνεχίζει ζητώντας περαιτέρω μείωση.

Από τις επτά αγωνιστικές στις έξι έπεσε η ποινή αποκλεισμού του Ματίας Αλμέιδα. Όπως ανέφερε με ανακοίνωσή της η Σεβίλλη, το CAS απεφάνθη ότι η τιμωρία που είχε επιβληθεί στον Αργεντινό προπονητή για τη συμπεριφορά του στο ματς με την Αλαβές ήταν υπερβολικά μεγάλη, ρίχνοντάς της κατά έναν αγώνα.

Ωστόσο, οι Σεβιγιάνοι τονίζουν πως εξακολουθούν να θεωρούν πολύ βαριά την τιμωρία στον Πελάδο και ξεκαθάρισαν ότι θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για περαιτέρω μείωσης της ποινής. Εάν δεν αλλάξει κάτι ωστόσο, ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ θα επιστρέψει στους πάγκους στην αναμέτρηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης, που θα διεξαχθεί στις 11 ή στις 12 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλμέιδα είχε δεχτεί τη βαριά τιμωρία μετά την αποβολή του στο ματς με την Αλαβές στις 14 Φεβρουαρίου, δηλώνοντας μετά τη δημοσιοποίηση της ποινής ότι «πέτυχαν τον στόχο τους, με πέταξαν έξω από το μισό πρωτάθλημα».