Ο Ματίας Αλμείδα αντιμετώπισε με χιούμορ την τιμωρία του στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Σεβίλλης επί της Χετάφε.

Η Σεβίλλη ταξίδεψε χθες (22/02) στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Χετάφε στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής της La Liga και επικράτησε με 0-1 χάρη στο γκολ του Σο στο 64ο λεπτό του αγώνα, στο πρώτο ματς οπού επιβλήθηκε η ποινή αποκλεισμού 7 αγώνων στον προπονητή των Ανδαλουσιανών, Ματίας Αλμέιδα.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο άλλοτε τεχνικός της Ένωσης, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι από ένα booth στις εξέδρες μαζί με τον Έρικ Λαμέλα, εμφανίστηκε αρκετά ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του, αλλά και του βοηθού του Χάβι, που, ελέω τιμωρίας, ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή.

«Η πορεία του αγώνα άλλαξε επειδή έμειναν με δέκα παίκτες. Στο πρώτο ημίχρονο, μας έλειπε η σαφήνεια. Στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη στις αλλαγές, καταφέραμε να ανοίξουμε τα πράγματα και να αλλάξουμε το σύστημά μας. Από αυτές τις αλλαγές, ήρθε το γκολ και είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε κι άλλο. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με δέκα παίκτες, όπως βιώσαμε στον τελευταίο αγώνα, ούτε είναι εύκολο να παίζεις με έναν παίκτη παραπάνω. Αυτό το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Ήρθαμε εδώ ψάχνοντας τους τρεις βαθμούς και τους πήραμε».

«Είναι μια διαφορετική εμπειρία, (να βλέπεις τον αγώνα απ΄έξω) αλλά πάντα μιλάμε για την ομαδική εργασία και το νιώθω πραγματικά αυτό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους επειδή προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όσα είχαμε προπονήσει και σχεδιάσει. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Χάβι (τον βοηθό του), για το επιτελείο και ευχαριστώ τους παίκτες για την αφοσίωσή τους. Χρειαζόμασταν τρεις βαθμούς σαν κι αυτόν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τι διακυβευόταν. Το να προσθέσουμε βαθμούς είναι πολύ σημαντικό».

Αναφορικά με το ντέρμπι με την συμπολίτισσα Μπέτις που έρχεται, ο Αργεντίνος τόνισε πως: «Μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασκεδάσουμε. Αύριο θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το ντέρμπι, αλλά σήμερα πρέπει να διασκεδάσουμε και να πάμε σπίτι χαλαροί».

Τέλος ο 52χρόνος τεχνικός με αρκετή δόση χιούμορ δήλωσε πως, αν αυτό που έλειπε από την ομάδα του για να αρχίσει να νικάει ήταν το να αποβληθεί, τότε δεν έχει θέμα να μην επιστρέψει στους πάγκους.

«Ξέρω ότι ο σύλλογος έχει κάνει κινήσεις, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει. Εμπιστεύομαι τα παιδιά που είναι εδώ, τον Χάβι, και αν έπρεπε να μείνω εκτός για να αρχίσουμε να νικάμε, τότε δεν θα επιστρέψω. Πέρα από την πλάκα όμως, είμαι προπονητής, μου αρέσει να βρίσκομαι στο γήπεδο, δεν προπονώ σε γερανό. Δεν θέλω».