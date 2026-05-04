Τίτλοι τέλους για τον Μαρθελίνο στη Βιγιαρεάλ, με τα Κίτρινα Υποβρύχια να επιβεβαιώνουν πως ο Ισπανός προπονητής θα αποχωρήσει ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Μετά από τρία χρόνια συνεργασίας, ο Μαρθελίνο και η Βιγιαρεάλ θα τραβήξουν, για δεύτερη φορά, χωριστούς δρόμους στο τέλος της σεζόν, όπως γνωστοποίησε ο ισπανικός σύλλογος με ανακοίνωση του το μεσημέρι της Δευτέρας (04/05).

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η σχέση του προπονητή με τη διοίκηση των «Κίτρινων υποβρυχίων» έχει επιδεινωθεί, παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδας στη La Liga, όπου βρίσκεται στη τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας εξασφαλίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την παρουσία της στη League Phase του Champions League.

Οι λόγοι που οδηγησαν στο «διαζύγιο» ήταν η άρνηση της Βιγιαρεάλ να προσφέρει μακροπρόθεσμη επέκταση συμβολαίου στον Μαρθελίνο, ο οποίος ήθελε να ξοδέψει αρκετά χρήματα στην μεταγραφική αγορά, αντί να βασιστεί στους παίκτες της ακαδημίας, αλλά και η καταστροφική πορεία του συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οπού τερμάτισε στην 35η θέση της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με την τελευταία Καϊράτ Αλμάτι.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: @Marcelino



El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada.



Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos. pic.twitter.com/HebnNLZcio May 4, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιγιαρεάλ:

«Η Βιγιαρεάλ και ο Μαρθελίνο θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στο τέλος της σεζόν. Ο Αστουριανός τεχνικός ολοκληρώνει έτσι τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο, έχοντας επιστρέψει το 2023 και εξασφαλίσει την πρόκριση στο Champions League για δεύτερη διαδοχική χρονιά και πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας.

Η Βιγιαρεάλ ευχαρίστησε δημόσια τον προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό, τη δέσμευση και τη δουλειά τους από την πρώτη ημέρα, αλλά και για τη συμβολή τους στην εξέλιξη της ομάδας στα επτά συνολικά χρόνια παρουσίας του (2013-2016 και 2023-2026). Ο Μαρθελίνο αποχωρεί ως ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου, φτάνοντας τα 298 σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ κατέχει και το ρεκόρ νικών με 145.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα, όπως την επιστροφή της ομάδας στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας το 2013, πέντε ευρωπαϊκές συμμετοχές σε UEFA Europa League και Champions League – με κορυφαία στιγμή την παρουσία στα ημιτελικά το 2016 – καθώς και την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας το 2015.

Η Βιγιαρεάλ θα τον τιμήσει στο τελευταίο παιχνίδι της LaLiga απέναντι στην Ατλέτικο σε μια βραδιά που θα συνδυαστεί με τη γιορτή για την έξοδο στο Champions League».