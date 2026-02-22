Χετάφε - Σεβίλλη 0-1: Ανάσα με «διπλό» στη Μαδρίτη
Σήκωσε ξανά το κεφάλι ψηλά η Σεβίλλη με «δήλωση» μέσα στη Μαδρίτη. Με τιμωρημένο τον Ματίας Αλμέιδα που δεν είχε δικαίωμα να καθίσει στον πάγκο, οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν 1-0 επί της Χετάφε των δέκα παικτών από το 26΄και πανηγύρισαν ξανά θετικό αποτέλεσμα μετά από τρεις αγωνιστικές.
Η αποβολή του Ντζενέ στο πρώτο ημίχρονο διαμόρφωσε τη μοίρα του ματς, με τον Σο τελικά να δίνει τη λύση για τους φιλοξενούμενους στο 64΄. Για να διατηρήσουν ωστόσο το προβάδισμα μέχρι τέλους χρειάστηκε και η συμβολή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος με σπουδαία επέμβαση στο 86΄σε πλασέ του Σατριάνο κράτησε το μηδέν κι ανέβασε την ομάδα του στη 12η θέση.
