Ο Αντόνιο Κορδόν ρωτήθηκε για το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, αποκαλύπτοντας πως ο Έλληνας τερματοφύλακας παρακολουθείται από μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Το μέλλον του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στη Σεβίλλη μόνο βέβαιο δεν είναι, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αγωνίζεται ως δανεικός από τη Νιουκάστλ, στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Μπορεί την περασμένη Κυριακή (15/3) να δέχθηκε πέντε γκολ από την ασταμάτητη Μπαρτσελόνα, όμως ο 31χρονος είναι δίχως αμφιβολία ένας από τους καλύτερους παίκτες των Σεβιγιάνων, κάτι που υπογραμμίζουν και τα ισπανικά μέσα.

Ο δανεισμός του όμως ολοκληρώνεται με το φινάλε της σεζόν (30/6), και το ερώτημα είναι το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με το μέλλον του «Όντι». Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκε να απαντήσει ο Αθλητικός Διευθυντής της Σεβίλλης και πρώην του Ολυμπιακού, Αντόνιο Κορδόν.

Αποκάλυψε πως ο Βλαχοδήμος είναι στο μπλοκάκι κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης, νιώθει χαρούμενος στην Ανδαλουσία, όμως η παραμονή του στον σύλλογο δεν εξαρτάται από τον ίδιο (σσ τον σύλλογο ή τον παίκτη), αλλά από τις εξελίξεις σχετικά με το ενδιαφέρον των ομάδων που τον κοιτάζουν, και φυσικά τη διάθεση της Νιουκάστλ.

«Θα θέλαμε να τον κρατήσουμε. Θα δούμε, είναι πολύ χαρούμενος στην πόλη. Είναι μια πόλη σημαντική για κάθε παίκτη που έρχεται εδώ. Κανείς δεν θέλει να φύγει και σίγουρα σκοπεύει να μείνει, αλλά ξέρουμε ότι η ομάδα του ξέρει ότι τα πάει πολύ καλά. Υπάρχουν μεγάλοι σύλλογοι στην Ευρώπη που τον ακολουθούν επίσης και, λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε».