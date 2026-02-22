Η Σεβίλλη θα προσφύγει στο CAS για την τιμωρία του Ματίας Αλμέιδα

Η Σεβίλλη είναι διατεθιμένη να κάνει τα πάντα ώστε να μειώσει την ποινή του Ματίας Αλμέιδα, με τον σύλλογο από την Ανδαλουσία να ετοιμάζεται να προσφυγει στο CAS.

Ο Ματίας Αλμέιδα τιμωρήθηκε αυστηρά για τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα της Σεβίλλης κόντρα στην Αλαβές την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς του επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού επτά αγώνων.

Ο σύλλογος απο την Ανδαλουσία όμως, είναι διατεθιμένος να στηρίξει μέχρι τέλους τον προπονητή του και κάνει ότι μπορεί, ώστε να μειωθεί η τιμωρία του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ, μετά και από την απόρριψη της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία την Παρασκευή (20/02) έκρινε πως κανένα από τα επιχειρήματα που παρουσίασε η νομική ομάδα του συλλόγου δεν ήταν αρκετά πειστικό και έτσι δεν προχώρησε στην αναστολή της ποινής.

Τώρα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «Marca», η Σεβίλλη θα προσφύγει αρχικά στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει προσωρινή αναστολή της τιμωρίας για τους υπόλοιπους αγώνες, αρχής γενομένης από το ντέρμπι εναντίον της Μπέτις στο «Λα Καρτούχα» την Κυριακή 1 Μαρτίου, ενώ μετά και από αυτό, θα απομείνουν μόνο τα τακτικά δικαστήρια.

Θυμίζουμε ότι ο σύλλογος δήλωσε ήδη σε δελτίο τύπου, όταν επισημοποιήθηκε η ποινή επτά αγωνιστικών στον Αργεντίνο προπονητή, ότι «σέβεται τα αθλητικά νομικά όργανα και τις αποφάσεις τους, αλλά θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά του και αυτά του προπονητή του».

«Η Σεβίλλη, μετά την ενημέρωση για την τιμωρία επτά αγωνιστικών που επέβαλε η Επιτροπή Αγώνων στον προπονητή μας, Ματίας Αλμέιδα, για την αποβολή του στον αγώνα με την Αλαβές, επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

Την απόλυτη υποστήριξή της στον προπονητή μας απέναντι σε μια ποινή που θεωρούμε υπερβολική. Ότι συμμερίζεται τη λύπη και τη συγγνώμη που εξέφρασε ο ίδιος ο προπονητής μετά τον αγώνα για την αντίδρασή του. Ότι το νομικό τμήμα του συλλόγου θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ασκήσει έφεση κατά μιας κύρωσης που θεωρεί δυσανάλογη, τόσο ως προς τον αριθμό των αγωνιστικών όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των γεγονότων. Η Σεβίλλη FC σέβεται τους αθλητικούς φορείς και τις αποφάσεις τους, αλλά θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά της και αυτά του προπονητή της».