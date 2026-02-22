Με χρυσή αλλαγή τον Ιάγο Άσπας που έκρινε το ματς με δυο γκολ στο φινάλε, η Θέλτα λύγισε με 2-0 τη Μαγιόρκα πριν από τη ρεβάνς απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Europa League.

Για 85 λεπτά είχε την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά έδειχνε ανήμπορη να βρει το δρόμο προς την εστία της Μαγιόρκα. Με τον Ιάγο Άσπας ωστόσο να κρίνει το ματς με δυο γκολ όταν η μπάλα «έκαιγε», η Θέλτα λύγισε με 2-0 τη Μαγιόρκα για να επιστρέψει στις νίκες και στην πρώτη εξάδα της La Liga, πριν από τη ρεβάνς κόντρα στον ΠΑΟΚ στο «Μπαλαΐδος» για τους «16» του Europa League.

Αν και οι Νησιώτες απείλησαν πρώτοι με άστοχη κεφαλιά του Ραίγιο, τα γκέμια του αγώνα πέρασαν γρήγορα στους γηπεδούχους. Στο 35΄ο Ντουράν (που αποχώρησε τραυματίας πριν από το ημίχρονο) ανάγκασε σε σπουδαία επέμβαση του Λεό Ρομάν στην κορυφαία ευκαιρία της Θέλτα στο πρώτο μέρος, η οποία απείλησε ξανά μετά την ανάπαυλα με κεφαλιά του Ρουέντα που πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Οι Γαλιθιάνοι είχαν την κατοχή της μπάλας, την κυκλοφορούσαν με υπομονή γύρω από την περιοχή, αλλά σπάνια κατάφερναν να δημιουργήσουν ρήγματα απέναντι στην καλά στημένη Μαγιόρκα. Στο 69΄ο Χιράλδες έριξε στον αγώνα τον μπαρουτοκαπνισμένο Ιάγο Άσπας για να βρει το γκολ της νίκης και δικαιώθηκε για την επιλογή του. Στο 85΄ο αρχηγός λύτρωσε την ομάδα του με εύστοχο πέναλτι και ξεκλείδωσε το τρίποντο, το οποίο έφερε ακόμα μια υπογραφή του.

Αφού η άμυνα της Μαγιόρκα έδιωξε στο 90΄+1΄την κεφαλιά του Ιγκλέσιας πάνω στη γραμμή, ο Ιάγο Άσπας πήρε και πάλι το «όπλο» του τέσσερα λεπτά αργότερα κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για να επαναφέρει τη Θέλτα στο δρόμο των επιτυχιών και πάνω στις ευρωπαϊκές ράγες.

Θέλτα (3-4-3): Ράντου, Ροντρίγκες, Αϊντού, Μάρκος Αλόνσο, Ρουέντα (79΄Ελ Αμπντελαουί), Άλβαρες, Βετσίνο (69΄Μορίμπα), Ρομάν, Ντουράν (44΄Σβέντμπεργκ), Λόπεθ (69΄Ιάγο Άσπας), Τζουντγκλά (69΄Ιγκλέσιας)