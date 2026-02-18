Η Σεβίλλη εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στον Ματίας Αλμέιδα μετά τη βαριά ποινή που δέχτηκε.

Ο Ματίας Αλμέιδα τιμωρήθηκε αυστηρά για όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα της Σεβίλλης κόντρα στην Αλαβές, καθώς του επιβλήθηκε αποκλεισμός επτά αγώνων.

Ο σύλλογος της Ανδαλουσίας εξέφρασε με ανακοίνωση την στήριξη στον προπονητή της, κάνοντας λόγο για υπερβολική ποινή: «Η Σεβίλλη αφού έλαβε γνώση της ποινής αποκλεισμού επτά αγωνιστικών που επέβαλε η Επιτροπή Αγώνων στον προπονητή μας, Ματίας Αλμέιδα, επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

Την πλήρη στήριξή της προς τον προπονητή μας απέναντι σε μια τιμωρία που θεωρεί υπερβολική. Ότι συμμερίζεται τη συγνώμη που εξέφρασε ο ίδιος ο προπονητής μετά τη λήξη του αγώνα για τη δική του αντίδραση. Ότι το νομικό τμήμα του συλλόγου θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να ασκήσει έφεση σε μια ποινή που θεωρεί υπερβολική, τόσο ως προς τον αριθμό των αγωνιστικών που επιβλήθηκαν όσο και ως προς τον χαρακτηρισμό των γεγονότων».