Ισπανικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στον Ματίας Αλμέιδα και τους διαιτητές στο ματς της Σεβίλλης με την Αλαβές.

Ο Ματίας Αλμέιδα αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά της ισοπαλίας ανάμεσα σε Σεβίλλη και Αλαβές και κινδυνεύει με μεγάλη τιμωρία λόγω της έντασης με τους διαιτητές του αγώνα, με ισπανικά ΜΜΕ να αποκαλύπτουν όλα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του Πελάδο, του ρέφερι και του επόπτη.

Όπως αναφέρουν οι Ίβηρες, ο ένας βοηθός είπε στον Αργεντινό εν μέσω διαμαρτυριών από τον πάγκο πως «σου το λέω επειδή δεν αντέχω άλλο, έλεγξέ τους, εντάξει; Δεν θα στο πω ξανά, σε προειδοποιώ», με τον Αλμέιδα να απαντά «ασχολήσου με το σημαιάκι σου αντί να ανησυχείς γι' αυτούς, δες το ματς, κάνε τη δουλειά σου».

Λίγο αργότερα, ξέσπασαν νέες διαμαρτυρίες για μια διαιτητική απόφαση, με τον διαιτητή να αποβάλλει τον τεχνικό της Σεβίλλης και, εν μέσω έντασης, να υπάρξει σύγχυση αναφορικά με το ποιος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. «Φύγε από εδώ, εσύ αποβλήθηκες», του είπε ο ρέφερι, με τον τέταρτο να ζητά από τον άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ να αποχωρήσει. «Είσαι βλάκας» φέρεται να φώναξε τρεις φορές ο Αλμέιδα, συμπεριφορά που μπορεί να του επιφέρει μέχρι και αποκλεισμό δώδεκα αγωνιστικών!