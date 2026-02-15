Πριν αναμετρηθούν Οβιέδο και Αθλέτικ Μπιλμπάο, νεαροί φίλοι των δύο ομάδων εθεάθησαν να παίζουν μπάλα έξω από το γήπεδο.

Ρεάλ Οβιέδο και Αθλέτικ Μπιλμπάο κοντραρίστηκαν σήμερα για την 24η αγωνιστική της La Liga, όμως πριν αρχίσει ο αγώνας στο Estadio Carlos Tartiere, η δράση είχε εκκινήσει στους δρόμους έξω από αυτό! Σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Βάσκοι, διακρίνονται παιδιά με φανέλες και των δύο αντιπάλων να παίζουν μπάλα χρησιμοποιώντας μπουφάν για δοκάρια, με τη σχετική λεζάντα να αναφέρει πως «το Οβιέδο-Αθλέτικ έχει ήδη ξεκινήσει στους δρόμους».

Αναμενόμενα, οι καρδιές και οι αναδημοσιεύσεις του πανέμορφου post των φιλοξενούμενων έπεσαν βροχή, με τα υπέροχα πλάνα να μας γυρίζουν όλους στα παιδικά μας χρόνια και να μας υπενθυμίζουν τι αφορά, στην πραγματικότητα, το ποδόσφαιρο...