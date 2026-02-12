Ο Αρντά Γκιουλέρ διέψευσε τα όσα ειπώθηκαν από τον Τούρκο μέντορά του σχετικά με τον εκφοβισμό που δέχτηκε από συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το τελευταίο διάστημα προκάλεσαν σοκ οι αποκαλύψεις που έκανε ο Τούρκος μέντορας του Αρντά Γκιουλέρ, Σερχάτ Πεκμετζί. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής υπέστη mobbing (εργασιακή παρενόχληση) και συστηματική απαξίωση από τους συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός απάντησε στα λόγια του Πεκμετζί ξεκαθαρίζοντας πως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, ενώ αντιθέτως έχε δεχθεί μεγάλη υποστήριξη από τους Μερένγκες από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο «Μπερναμπέου»: «Παρακολούθησα με λύπη τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Πεκμεζτί, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχή της καριέρας μου. Από την πρώτη μου μέρα, όλοι στο σύλλογο με έχουν υποδεχθεί με μεγάλη ζεστασιά και πάντα θεωρούσα αυτό το μέρος σαν μια οικογένεια.

Είμαι περήφανος που είμαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και επιθυμώ να υπερασπίζομαι αυτό το έμβλημα για πολλά ακόμη χρόνια. Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα και αισθάνομαι χαρούμενος που μοιράζομαι τα αποδυτήρια με όλους τους συμπαίκτες μου. Ζητώ ευγενικά να μην δίνετε σημασία σε οποιοδήποτε σχόλιο, γραπτή ή προφορική αναφορά σχετικά με αυτό το ζήτημα».