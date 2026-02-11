Ρεάλ Μαδρίτης: Συμφωνία με UEFA και EFC, αντίο στην ESL
Κάτι λιγότερο από μία πενταετία μετά τη... βόμβα της πρόθεσης 15 ευρωπαϊκών συλλόγων για τη δημιουργία της European Super League, οι τίτλοι τέλους στο μεγαλεπήβολο σχέδιο μπαίνουν ουσιαστικά και επίσημα. Με ανακοίνωσή της, η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε πως ήρθε σε συμφωνία με UEFA και EFC (πρώην ECA) για την επίλυση των μεταξύ τους προβλημάτων, αφήνοντας πίσω της τα πλάνα για την ESL.
«Η UEFA, η EFC και η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ύστερα από μήνες συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, οη EFC και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με σεβασμό στην αρχή της αθλητικής αξίας και με έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων, καθώς και στη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Η συμφωνία επί της αρχής θα συμβάλει επίσης στην επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την European Super League, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η τελική συμφωνία», αναφέρουν οι Μερένγκες.
Comunicado Oficial: la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 11, 2026
