Τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε πως οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης προπονήθηκαν με ειδικές μάσκες στο πρόσωπο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, συλλόγους του πλανήτη, επομένως η ανάγκη για καινοτομίες είναι επιτακτική.

Όχι μόνο όσον αφορά το νέο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ή διάφορες άλλες ιδέες που αφορούν το μάρκετινγκ, αλλά και εντός των τεσσάρων γραμμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ποδοσφαιριστές του Άλβαρο Αρμπελόα εθεάθησαν τις προηγούμενες ημέρες να προπονούνται με ειδικές μάσκες, γεννώντας την απορία στο φίλαθλο κοινό.

Όπως αποκαλύπτουν τα ισπανικά μέσα, πρόκειται για τη μέθοδο «Pintus», που πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο προπονητή φυσικής κατάστασης, Αντόνιο Πίντους. Ο συγκεκριμένος κύριος επέστρεψε στη Ρεάλ και εισήγαγε τις μάσκες τύπου Κ5, που μοιάζουν με... μάσκες κατάδυσης και έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν από τους Μαδριλένους.

Ουσιαστικά οι μάσκες αυτές, ιταλικής κατασκευής, είναι ικανές να συγκεντρώνουν δεδομένα που αφορούν την αερόβια κατάσταση των παικτών κατά τη διάρκεια ασκήσεων υψηλής έντασης. Τα νούμερα μάλιστα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο σε τάμπλετ ή λάπτοπ που διαθέτει το προπονητικό επιτελείο, μέσω ενός μικρού σάκου που φορούν οι αθλητές στο πίσω μέρος.

Μετράται με ακρίβεια η μέγιστη αερόβια ικανότητα και ισχύς των ποδοσφαιριστών σε πραγματικό χρόνο, καθώς τρέχουν με διαφορετικές εντάσεις. Κάθε μια από αυτές τις μάσκες κοστίζει κοντά στις 30 χιλιάδες ευρώ, και στη Μαδρίτη έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα, ούτως ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στον Πίντους και τους συνεργάτες του.