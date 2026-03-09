Φήμες για ειδύλλιο: Ο Μπαπέ στο Παρίσι με την ηθοποιό Έστερ Εσπόσιτο

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς δημοσιεύματα τον συνδέουν με την Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εσπόσιτο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ απασχολεί το τελευταίο διάστημα τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο για την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και για την προσωπική του ζωή. Αφορμή στάθηκαν οι φήμες που τον θέλουν να έχει έρθει κοντά με τη γνωστή Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εσπόσιτο, κάτι που πυροδότησε έντονη συζήτηση στα social media.

Οι εικασίες ξεκίνησαν έπειτα από ανάρτηση του Γάλλου blogger, Aqababe, ο οποίος υποστήριξε ότι οι δυο τους συναντήθηκαν αρχικά στη Μαδρίτη και στη συνέχεια στο Παρίσι. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, μάλιστα, θεάθηκαν μαζί σε δημοφιλές μπαρ της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε σχετικό post του στα κοινωνικά δίκτυα, ο ίδιος υποστήριξε ότι αρκετοί θαμώνες τούς είδαν να περνούν χρόνο μαζί στο Pullman bar. Η ανάρτηση διαδόθηκε ταχύτατα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και τροφοδοτώντας περαιτέρω τα σενάρια για πιθανό ειδύλλιο.

Παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει σχέση, ορισμένες λεπτομέρειες τράβηξαν την προσοχή των θαυμαστών τους. Για παράδειγμα, οι δυο τους ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram και ανταλλάσσουν συχνά likes, κάτι που πολλοί χρήστες των social media ερμήνευσαν ως ένδειξη επικοινωνίας μεταξύ τους.

Την ίδια περίοδο, η Εσπόσιτο δημοσίευσε αρκετά stories από σημεία του Παρισιού, όπως τον Πύργο του Άιφελ και το Μουσείο του Λούβρου. Σε μία από τις αναρτήσεις της φαίνεται να δειπνεί με έναν άνδρα, ο οποίος όμως δεν διακρίνεται καθαρά στο πλάνο. Η Έστερ Εσπόσιτο έγινε γνωστή σε διεθνές επίπεδο μέσα από τη δημοφιλή σειρά Elite, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ισπανίδες ηθοποιούς της γενιάς της.

