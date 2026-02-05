Το τεταμένο κλίμα μεταξύ του Σιμεόνε και του αθλητικού διευθυντή της Ατλέτικο, Αλεμάνι έχουν οδηγήσει τον Αργεντίνο στην πόρτα της εξόδου το καλοκαίρι.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τον σύλλογο στις μεγαλύτερες επιτυχίες. Αλλά όπως φαίνεται το μέλλον του Αργεντίνου τεχνικού μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Σύμφωνα με το Diario Sport, το κακό ξεκίνημα των Ροχιμπλάνκος στο πρωτάθλημα, η ήττα στο Champions League από την Μπόντο Γκλιμτ, ενώ και η πρόσφατη ισοπαλία από την Αλαβές έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Τσόλο, που φέρεται να φτάνει κοντά στην πόρτα της εξόδου μετά από 14 χρόνια. Το κλίμα έχει γίνει ακόμα πιο τεταμένο, καθώς φαίνεται πως η σχέση του με τον Διευθυντή της Ατλέτικο, Ματέου Αλεμάνι, έχει έρθει σε έντονη ρίξη.

Ο Αργεντίνος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ενώ η απομάκρυνσή του από τον πάγκο θα είναι μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας. Ο Αλεμάνι φέρεται ήδη να σκέφτεται τον επόμενο αντικαταστάτη του, όπως ο Ιαρόλα να αποτελεί νούμερο ένα επιλογή. Όπως και να έχει η απόλυση του Σιμενόνε μετά από τόσα χρόνια, θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Αυτά τα χρόνια υπό τις οδηγίες του Τσόλο, η Ατλέτικο ανάμεσα στις σημαντικότερες απιτυχίες, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, δύο Europa League, ενώ έχει βρεθεί δύο φορές σε τελικό Champions league.