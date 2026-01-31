Η Εσπανιόλ έχει μείνει χωρίς ρυθμό και υπέστη νέα ήττα, αυτή τη φορά από την Αλαβές με 2-1 εντός έδρας.

H Αλαβές μετά τη νίκη επί της Μπέτις, επικράτησε και της Εσπανιόλ με 2-1 και έφυγε από την Καταλονία με το διπλό. Η ομάδα της Βιτόρια ανέβηκε στην 10η θέση με 25 βαθμούς, ενώ συνεχίζεται η πτώση για τους Πέρικος. Αν και είναι ακόμη στην 5η θέση της βαθμολογίας, μετρούν τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Στο 15' ο Φερνάντες άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους με κεφαλιά αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 27' με τον Μπλάνκο που πήρε το ριμπάουντ και σημάδεψε χαμηλά στην αριστερή γωνία ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η ανατροπή ήρθε στο 71ο λεπτό. Μετά από αλλεπάλληλα λάθη, ο Μαρτίνεθ άθελά του με κεφαλιά έδωσε την μπάλα στο Μπογιέ και εκείνος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.