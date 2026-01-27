Τζιρόνα - Χετάφε 1-1: Έσωσαν τον βαθμό στο 90΄+4 οι Καταλανοί
Γλίτωσε στο φινάλε η Τζιρόνα, η οποία βρέθηκε μια ανάσα από την ήττα κόντρα στη Χετάφε, όμως με τον Βίτορ Ρέις να της δίνει το φιλί της ζωής στο 90΄+4΄πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 1-1. Μετά από ένα «στείρο» πρώτο μέρος οι Μαδριλένοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Βάσκεθ στο 59' και μέχρι το 90΄+4΄κρατούσαν σφικτά ένα τρίποντο που θα τους εκτόξευε μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Σε εκείνο το σημείο ωστόσο ο Βραζιλιάνος αμυντικός σημάδεψε την ισοπαλία κι ανέβασε την ομάδα του στη 10η θέση, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μόλις έναν βαθμό πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού.
