Ρεάλ Σοσιεδάδ - Θέλτα 3-1: Νίκη με τριάρα
Η Ρεάλ Σοσιεδάδ πήρε σπουδαία νίκη στο «Ανοέτα» κόντρα στην Θέλτα, αφού επικράτησε άνετα με 3-1 και έφτασε τις τρεις σερί νίκες. Είναι στην 8η θέση με 27 βαθμούς και στο - 5 από την Μπέτις και την 6η θέση που βγάζει στην Ευρώπη, με ματς περισσότερο. Αντιθέτως η ομάδα του Χιραλντές υπέστη την πρώτη της ήττα μετά από τρεις σερί νίκες και είναι στην 7η θέση με 32 βαθμούς.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 17' με τον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία, ενώ στο 45'+2' ο Καλέτα Καρ αποβλήθηκε με κόκκινη αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Ιγκλέσιας στο 72' αλλά τρία λεπτά μετά η Σοσιεδάδ πήρε κεφάλι ξανά με τον Ογιαρθάμπαλ που εκτέλεσε με ένα δυνατό σουτ χαμηλά στη δεξιά γωνία. Η ομάδα του Ματαράτσο ανέβασε κι άλλο στροφές μέχρι που στο 90'+6' κέρδισε πέναλτι, ο Μέντεθ ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
