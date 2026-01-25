Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε το χρέος της απέναντι στη Μαγιόρκα, επικράτησε 3-0 και παρέμεινε σταθερά σε πορεία προς τον επόμενο Champions League.

Απανωτές νίκες για την Ατλέτικο Μαδρίτης! Με φρούριο το «Μετροπολιτάνο», η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε πανηγύρισε ακόμα ένα τρίποντο στη σειρά, αφού λύγισε με 3-0 τη Μαγιόρκα και διατηρήθηκε σταθερά στην τρίτη θέση της La Liga.

Το γκολ του Σόρλοθ στο 22΄έβαλε σε θέση οδηγού τους Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι κατάφεραν να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Στο 75΄το αυτογκόλ του Λόπεθ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για τους Μαδριλένους, με τον Αλμάδα στο 87΄να προσθέτει το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό αποτέλεσμα.

Χάρη σε αυτή τη νίκη οι Μαδριλένοι ξέφυγαν στο +3 από την τέταρτη Βιγιαρεάλ που ηττήθηκε το Σάββατο (24/1) στην έδρα της από τη Ρεάλ, αλλά απέχει επτά βαθμούς μακριά από την κορυφή.