Ατλέτικο Μαδρίτης - Μαγιόρκα 3-0: «Αστεράτη» τριάρα
Απανωτές νίκες για την Ατλέτικο Μαδρίτης! Με φρούριο το «Μετροπολιτάνο», η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε πανηγύρισε ακόμα ένα τρίποντο στη σειρά, αφού λύγισε με 3-0 τη Μαγιόρκα και διατηρήθηκε σταθερά στην τρίτη θέση της La Liga.
Το γκολ του Σόρλοθ στο 22΄έβαλε σε θέση οδηγού τους Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι κατάφεραν να καθαρίσουν την υπόθεση νίκη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Στο 75΄το αυτογκόλ του Λόπεθ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για τους Μαδριλένους, με τον Αλμάδα στο 87΄να προσθέτει το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό αποτέλεσμα.
Χάρη σε αυτή τη νίκη οι Μαδριλένοι ξέφυγαν στο +3 από την τέταρτη Βιγιαρεάλ που ηττήθηκε το Σάββατο (24/1) στην έδρα της από τη Ρεάλ, αλλά απέχει επτά βαθμούς μακριά από την κορυφή.
