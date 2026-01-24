Σημαντική νίκη με ανατροπή πήρε η Λεβάντε κόντρα στην Έλτσε με 3-2 και έφτασε στο -3 από την Βαλένθια που βρίσκεται μια θέση πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σε ένα ματς με συνεχείς ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό, η Λεβάντε επικράτησε της Έλτσε με 3-2. Η ομάδα του Λουίς Κάστρο επέστρεψε στις νίκες, είναι στην 19η θέση με 17 βαθμούς και έφτασε στο -3 από την 17η Βαλένθια στην μάχη της παραμονής. Αντιθέτως η Έλτσε για άλλη φορά γκέλαρε και έχει μείνει στην 8η θέση με 24 βαθμούς, χάνοντας πολύτιμο έδαφος στο κυνήγι της 6η θέσης.

Στο 11' οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα με τον Ροντρίγκεθ. Μετά από κακή αμυντική λειτουργία, η μπάλα έφτασε στον Ισπανό επιθετικό και εκείνος έστειλε την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία. Η Λεβάντε έβγαλε αντίδραση στο β' μέρος με τον Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός πήρε την πάσα από τη σέντρα του Τολιάν και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα γράφοντας το 1-1. Στο 68' οι γηπεδούχοι έφτασαν και στο δεύτερο γκολ με τον Ντέλα, που έκανε το 2-1 με κεφαλιά.

Η Έλτσε όμως στο 90'+2' έφτασε στην ισοφάριση σε 2-2 με τον Μποαγιάρ, που σκόραρε με ψαλίδι. Η Λεβάντε όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με την κεφαλιά του Ματούρο στο 90'+6' «κλείδωσε» το τρίποντο.

