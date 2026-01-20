Ο Ρούμπεν Νέβες φέρεται να έχει μεταφέρει στο περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης την επιθυμία του να υπογράψει εκεί, ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες από πλευράς διοίκησης των Μαδριλένων.

Στο... κάδρο της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες ο Ρούμπεν Νέβες, ως προς το τρέχον μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και την πιθανή συνεργασία των δυο πλευρών.

Η θητεία του Άλβαρο Αρμπελόα στον... ηλεκτρικό πάγκο της «βασίλισσας» ξεκίνησε με τον αποκλεισμό-σοκ από την Αλμπαθέτε στο Κόπα Ντελ Ρέι (3-2), πριν ακολουθήσει η δύσκολη εντός έδρας νίκη επί της Λεβάντε (2-0). Ωστόσο, η σεζόν είναι ακόμη μεγάλη, οι Μαδριλένοι έχουν μπροστά τους τους στόχους του πρωταθλήματος και του Champions League και η ενίσχυση δεν μοιάζει απίθανη.

Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του Carrusel, το οποίο επικαλέστηκε και η As, ο Νέβες βρίσκεται στα υπόψιν των «Μερένγκχες». Όπως αναφέρεται, οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους της Ρεάλ για την επιθυμία του άσου της Αλ Χιλάλ να μετακομίσει στη Μαδρίτη τις προσεχείς ημέρες. Παράλληλα, το προπονητικό τιμ των Μαδριλένων θεωρεί πως χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Πορτογάλος έχει συμβόλαιο που εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Όλα μοιάζουν... ιδανικά, ωστόσο φαίνεται πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ και οι συνεργάτες του έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο 28χρονος μπορεί να αποδώσει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και η υπόθεση δεν προχωράει προς στιγμήν.