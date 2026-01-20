Ρεάλ Μαδρίτης: Στο κάδρο ο Ρούμπεν Νέβες, αμφιβολίες από τον Πέρεθ
Στο... κάδρο της Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται τις τελευταίες ώρες ο Ρούμπεν Νέβες, ως προς το τρέχον μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και την πιθανή συνεργασία των δυο πλευρών.
Η θητεία του Άλβαρο Αρμπελόα στον... ηλεκτρικό πάγκο της «βασίλισσας» ξεκίνησε με τον αποκλεισμό-σοκ από την Αλμπαθέτε στο Κόπα Ντελ Ρέι (3-2), πριν ακολουθήσει η δύσκολη εντός έδρας νίκη επί της Λεβάντε (2-0). Ωστόσο, η σεζόν είναι ακόμη μεγάλη, οι Μαδριλένοι έχουν μπροστά τους τους στόχους του πρωταθλήματος και του Champions League και η ενίσχυση δεν μοιάζει απίθανη.
Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του Carrusel, το οποίο επικαλέστηκε και η As, ο Νέβες βρίσκεται στα υπόψιν των «Μερένγκχες». Όπως αναφέρεται, οι εκπρόσωποι του ποδοσφαιριστή έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους της Ρεάλ για την επιθυμία του άσου της Αλ Χιλάλ να μετακομίσει στη Μαδρίτη τις προσεχείς ημέρες. Παράλληλα, το προπονητικό τιμ των Μαδριλένων θεωρεί πως χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Πορτογάλος έχει συμβόλαιο που εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.
Όλα μοιάζουν... ιδανικά, ωστόσο φαίνεται πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ και οι συνεργάτες του έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο 28χρονος μπορεί να αποδώσει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και η υπόθεση δεν προχωράει προς στιγμήν.
🚨 Ruben Neves wants to join Real Madrid in this transfer window.— Madrid Zone (@theMadridZone) January 20, 2026
The team’s coaches believe the midfield needs strengthening, but the board have doubts.
They don’t want to spend money in January when his contract ends in June. @carrusel pic.twitter.com/3F4W9ONI8H
